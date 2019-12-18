«Слава богу, что не стало хуже»: пенсионеров вводят в заблуждение рекламой «чудо-средства»

Газеты в свои почтовые ящики получили многие люди. В том числе и рижанка из Кенгарагса. Внучка пенсионерки Эвита рассказала, что бабушку поставили перед фактом, что эти добавки улучшат слух. Эвита 40 дней ходила к бабушке капать эти капли ей в уши. Бабушка Эвиты рассказала, что продукты перед приобретением были очень расхвалены. Они помогут во всех случаях, рассказала внучке старушка.

"Конечно, что человеку только это и надо - немного послушает, и ему кажется, что поможет. Крючок в том, что нужно купить не одну, а четыре упаковки сразу, нужно пройти целый курс, чтобы был эффект".

Когда прошло время, обе поняли, что эффекта нет. Они рассказали, что у них лаборатории дома нет, и анализы они сделать не могут.

"Слава богу, что не стало еще хуже, что нет регресса, мы по-настоящему не знали, что капали".

Бабушка Эвиты всего потратила 60 евро. Она говорила и с другими женщинами, которые тоже рассказывали о "чудо-средствах". И те женщины эффекта от лекарств не ощутили.

Однако в бросаемых в почтовые ящики рекламных газетках якобы цитируются пенсионеры с Украины, из Белоруссии, Румынии и других стран, утверждающие, что средства значительно улучшили их здоровье, они на сто процентов вернули зрение и слух.

Убедиться в личности этих пенсионеров и в том, действительно ли они вообще использовали средства, возможности нет. Продукцией торгуют с рук в кратковременных торговых точках в некоторых городах Латвии.

Газета рекламирует такие средства как Otolex, Okovirin, Effektum, которые не зарегистрированы в Латвии ни в регистре пищевых добавок, ни в регистре лекарств. Таким образом, эти продукты не проверены, однако их рекламируют как чудо-средства.

Среди рекламируемых продуктов можно найти и те, которые были зарегистрированы в Латвии, но им в газете присуждают лечебные свойства. Реклама таких пищевых добавок в Латвии запрещена законом.

И Инспекция здравоохранения констатировала, что о пищевых добавках озвучивают утверждения, которые согласно правилам запрещены. Она призывает потребителей убеждаться в том, что они покупают, и серьезно относиться к своему здоровью

О рекламе критически высказался и Центр по защите прав потребителей Латвии (РТАС).

"В газете очевидные нарушения, так как о пищевых добавках рассказывают, что они лечат, у них есть лечебные свойства. Этого не может быть в рекламе пищевых добавок. Конечно, реклама вводит в заблуждение. Рекламы не должно было быть", - рассказала передаче представитель РТАС Санта Заране.

Представитель РТАС указывает, что, рекламируя товар, необходимо указывать рекламодателя, однако в конкретной газете эту информацию найти невозможно. В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD), которая регистрирует обобщенные пищевые добавки, предупреждают, что у неконтролируемого приема таких добавок могут быть плохие последствия.

Заране отмечает, что недостающая информация о торговце не позволяет запретить или наказать за вводящую в заблуждение рекламу. Поэтому РТАС призывает сообщать о распространении этой рекламной газеты, чтобы осознать размах рекламирования, кроме того, для РТАС была бы ценна информация о торговце.

Руководитель регистрационного отдела PVD Диана Биркенфелде сообщает, что для пациента, который принимает пищевые добавки вместо лекарств или употребляет их, страдая от хронических заболеваний, это может закончиться печально.

Журналист передачи Bez Tabu выдал себя за потенциального покупателя "чудо-средства" и связался с представителем торговца. В телефонном разговоре представитель рассказала, что у продуктов, в том числе и у пищевых добавок, есть лечебные свойства. Она пригласила в следующее временное место торговли, где перед приобретением торговец прочитает лекцию о продукте.

О том, какое предприятие в Латвии распространяет конкретную продукцию, представитель говорить отказалась. Она добавила, что продукты производятся на Украине. Однако Bez Tabu выяснила, что продукцию в Латвии распространяет предприятие EuroFitoFarm.