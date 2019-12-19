Родителей в Эстонии призывают к осторожности: детям может грозить отравление в стенах собственного дома

По словам руководителя Информационного центра по отравлениям Департамента здоровья Маре Одер, в праздничные время также следует убедиться, что лекарства, батарейки и домашняя химия для маленьких детей находятся в недоступном месте. «Следует учитывать, что в праздничное время у всех всегда много забот, поэтому маленький ребенок может завладеть, например, находящимися в телевизионном пульте батарейками или находящейся на краю стола свечкой», - говорит Одер.

Особенно опасны именно батарейки, поскольку они могут вызвать воспаление слизистой уже в течение первых двух часов. Батарейки-таблетки наносят вред здоровью в основном тем, что застревают в пищеводе. Батарейки можно найти в различных электронных устройствах, в том числе и в поющих и светящихся поздравительных открытках. «Поэтому стоит продумать возможные риски, когда вы выбираете подарок маленькому ребенку».

По словам Одер, в праздничные дни бывают также случаи, когда маленький ребенок предоставлен сам себе и находит привлекательные внешне лекарства родителей или бабушек и дедушек. «Таких опасных ситуаций можно избежать, если держать лекарства под замком и детям заранее рассказать об их опасности», - сказала Одер, по словам которой, в праздники на информационную линию по отравлениям звонят из-за отравления, вызванного принесенным в дом растением: обычно ребенок откусывает кусочки цветков пуансетии или гиппеаструма.

Пуансетия и гиппеаструм, или амариллис – это растения, сок которых может вызвать раздражение слизистой. Попавший на кожу сок растений следует, безусловно, смыть водой. «Родителям перед покупкой растения следует узнать его свойства и взвесить, подходит ли оно», - советует Одер.

В этом году Информационный центр по отравлениям проконсультировал 3000 человек, почти половина звонков была связана с инцидентами с детьми до трех лет, в основном дети получали отравления дома.