Исследование: провизоры могли бы предлагать пациентам новую услугу консультирования

Услуга оценки использования лекарств используется уже во многих странах Европы. «По сути это означает, что аптекарь консультирует пациента по части применения выписанных ему врачом лекарств — оценивает взаимодействие и побочные действия медикаментов, выясняет то, как пациент следует схеме лечения и дает советы по проблематике потребления лекарств», - поясняет автор исследовательской работы, студентка программы провизоров Тартуского университета Анита Туула.

Цель исследовательской работы, получившей стипендию Эстонского академического общества фармации и Benu apteek, заключалась в том, чтобы в ходе пилотного исследования дать оценку изменениям полученных в ходе услуги знаниям пациентов по вопросам здоровья и применения лекарств, и выяснение профессиональных познаний провизоров для оказания этой услуги в общих аптеках Эстонии. «Результатом исследовательской работы можно назвать то, что пациенты высоко оценили услугу и благодаря консультированию улучшились их знания сферы здоровья и применения лекарств. Также исследование подтвердило, что профессиональные знания провизоров позволяют предлагать данную услугу», - сказала Туула.

Исследовательская работа описывает детально, какие изменения необходимо предпринять для улучшения и дальнейшего развития этой услуги в Эстонии. Поскольку речь идет о пилотном исследовании, то для продолжения оказания этой услуги необходимо изучить удовлетворенность данным сервисом в более широком круге пациентов, провизоров и семейных врачей.

Назначаемая в сотрудничестве Benu Apteek и Эстонского академического общества фармации стипендия выдается ежегодно Benu для поддержки исследовательских работ в области социальной фармации или же для исследований, связанных с этой сферой. В нынешнем учебном году на конкурс было представлено три исследовательских работы, лучшей из которых была признана исследовательская работы Аниты Туула «Пилотный проект оценки применения лекарств в общих аптеках Эстонии». Руководителями работ стали доцент Дейзи Вольмер и клинический провизор Лийза Рандмяэ.

При оценке исследовательских работ члены комиссии исходили из соответствия темы, важности исследуемого вопроса, качества работы и оригинальности, и вклада студента в подготовку работы.

Стипендия Эстонского академического общества фармации и Benu Apteek, выдаваемая для поддержки исследовательских и научных работ в области социальной фармации выдавалась уже четвертый учебный год. Учредители фонда стипендии хотят показать, что эффективное сотрудничество между университетом и частным сектором привлечет больше молодежи учиться на фармацевтику.