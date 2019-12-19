Как картофель может помочь гипертоникам

У одного из самых популярных овощей есть целая масса полезных свойств для нашего здоровья. Нужно лишь правильно пользоваться картофелем, передает MedikForum.
Родиной картофеля считается южноамериканская страна Перу. По мнению ученых, выращивание картофеля началось более 2 000 лет тому назад местными индейцами из племени инков, до Европы картофель добрался много веков спустя и стал по-настоящему популярен только в XVIII веке. Это очень ценный с точки зрения нутриентов овощ, особенно если его готовят в кожуре. В нем почти не содержится жиров, зато много волокон, витаминов С и В, калия, железа, цинка и кальция. Этот продукт содержит крахмал и обладает медицинскими свойствами.
В России считается, что люди старше 40 должны обязательно каждый день употреблять по одной картофелине среднего размера для того, чтобы сохранять чистоту артерий и увеличивать приток крови к сердцу. Современные исследования показывают, что картофель действительно может помогать контролировать артериальное давление. К примеру в 2005 году ученые из Institute for Food Research в Норвиче нашли ранее неизвестные компоненты в картофеле под названием кукоамины, которые до того момента встречались только в китайском растении, чья кора использовалась для приготовления раствора для снижения артериального давления.
Отметим, что кукоамины до сих пор не очень хорошо исследованы. К примеру, неизвестно, насколько они стабильны после термальной обработки продукта. Если картофель употреблять с небольшим количеством соли или вообще без неё, то он обеспечивает оптимальное сочетание калия и натрия. У науки нет твердых доказательств того, что картофель может заменить лекарства от гипертонии, но некоторые фармацевты однозначно рекомендуют этот овощ в качестве части здоровой и сбалансированной диеты. Об этом пишет Pharmaceutical Journal.