Это растение признано одним из самых полезных продуктов в мире

Руккола, передает Health-News, признана исключительно полезным продутом. В этом растении много витаминов и минеральных веществ. Если употреблять ее в пищу каждый день, можно укрепить кости за счет содержания кальция и витамина К. Также в рукколе возможно найти антиоксиданты. Они борются со свободными радикалами, окислительным стрессом, снижая риск развития рака, передает MEDdaily.