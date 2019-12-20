Семь опасных состояний, связанных с дефицитом витамина D

Высокое кровяное давление. Если организму не хватает витамина D, риск развития гипертонии становится на 32% выше. Витамин D контролирует воспаление в организме и его дефицит способствует развитию хронических воспалительных процессов, затрагивающих сосудистую систему.

Астма. Имеющиеся данные говорят о том, что значительному числу детей, страдающих астмой, также не хватает витамина D. Достаточное получение витамина помогает очищать дыхательные пути.

Разрушение зубов. Витамин D необходим для поглощения кальция и фосфора - питательных веществ, необходимых для здорового развития костей и зубов. Следовательно, дефицит витамина D может привести к ослаблению как суставов, так и зубной эмали, спровоцировать развитие кариеса.

Рак. Многие ученые считают, что дефицит витамина D повышает риск развития злокачественных опухолей, восполнение же этого дефицита может снизить риск и улучшить прогноз заболевания. Исследования с употреблением витамина D раковыми больными показали, что он защищает клетки от нежелательных мутаций и препятствует размножению в организме дефективных клеток - раковые пациенты с более высоким уровнем потребления витамина D дольше остаются в состоянии ремиссии. Особенно полезен витамин D для пациентов, страдающих колоректальным раком и раком молочной железы.

Простуда и грипп. Витамин D - крайне важный элемент в оборонительной системе организма: он снижает воспалительные повреждения белых кровяных телец и усиливает производство иммунных клеток, помогая ему бороться с простудой, гриппом и другими инфекциями. При дефиците витамина D иммунные ресурсы ослабевают, мы начинаем чаще болеть.

Диабет и ожирение. Ожирение и связанный с ним диабет 2-го типа во многом зависят от уровня содержания в организме витамина D. Он способствует снижению паратиреоидного гормона, что в долгосрочной перспективе помогает потере веса, увеличивает уровень лептина – гормона, контролирующего накопление жира и отвечающего за чувство сытости, а также держит под контролем стрессовый гормон кортизол, постоянная активность которого тоже способствует ожирению.

Когда организму не хватает витамина D, в нем замедляется скорость химических реакций обмена веществ. В результате начинает копиться жир, увеличивается риск воспаления и развития диабета.