Медики обратились к жителям Эстонии в связи с нехваткой донорской крови

Центр крови Клиники Тартуского университета обратился к донорам с просьбой сдать кровь в преддверии праздников, пишет Tartu Postimees.
Директор Центра крови Хельве Кёниг сказала, что центр испытывает серьезные трудности в том, что касается определенных групп крови, поскольку сейчас не хватает крови групп A и B с резус-положительным фактором, а также крови первой группы с резус-отрицательным фактором.
«Разумеется, мы ждем пополнения запасов крови всех групп», - сказала Кёниг.
Кровь можно сдать в пятницу с 8:00 до 15:30 часов. Центр крови также работает в воскресенье и понедельник, 30 и 31 декабря. Центр крови Клиники Тартуского университета расположен по адресу Пуусепа, 8, на первом этаже B-корпуса.
Напомним, что донором может стать здоровый, отдохнувший и сытый человек в возрасте от 18 до 60 лет, его вес должен быть выше 50 кг. Центр крови призывает доноров сдавать кровь регулярно три-четыре раза в год. Промежуток для мужчин составляет 60 дней, для женщин – 90 дней. С собой нужно взять удостоверяющий личность документ.