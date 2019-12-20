Медики обратились к жителям Эстонии в связи с нехваткой донорской крови

Директор Центра крови Хельве Кёниг сказала, что центр испытывает серьезные трудности в том, что касается определенных групп крови, поскольку сейчас не хватает крови групп A и B с резус-положительным фактором, а также крови первой группы с резус-отрицательным фактором.

«Разумеется, мы ждем пополнения запасов крови всех групп», - сказала Кёниг.

Кровь можно сдать в пятницу с 8:00 до 15:30 часов. Центр крови также работает в воскресенье и понедельник, 30 и 31 декабря. Центр крови Клиники Тартуского университета расположен по адресу Пуусепа, 8, на первом этаже B-корпуса.