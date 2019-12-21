Видео ⟩ Жители Эстонии собрали тысячи игрушек для больных раком детей

На этой неделе добровольцы отсортировали собранные игрушки для детей разных возрастных групп и передадут их маленьким пациентам, находящимся на лечении в клиниках онкологии и гематологии в Таллиннской детской больнице и в клинике Тартуского университета.

Ребенок Кайли Леллепи, председателя Союза родителей детей с онкологическими заболеваниями, на данный момент излечился от рака. «Он всегда кричал, когда его вели на процедуры, – вспоминает мама те времена, когда еще не было Коробок храбрости. – Один из родителей должен был держать его, и это был травмирующий опыт для всех, потому что ребенок начинал кричать уже при виде медсестры в белом халате, входящей в палату. Если бы тогда существовала Коробка храбрости, и четырехлетний ребенок знал, что за свои страдания он будет вознагражден какой-то игрушкой, то наша жизнь была бы намного легче!»

По словам Леллепи, начало кампании по сбору игрушек положила русскоязычная организация Психология 3000, совместно с которой союз организовал акцию и в этом году. «Они собрали игрушки для наших детей, и когда игрушки стали заканчиваться, призвали свое сообщество пожертвовать еще». В конце ноября и в начале декабря этого года Эстонский союз родителей детей с онкологическими заболеваниями и Психология 3000 организовали в рамках Толоки пожертвований уже более масштабную кампанию. До сих пор самой известной инициативой союза было ежегодное проведение Утиного ралли.

Ежедневные болезненные уколы

По словам Леллепи, в больнице ребенок 24 часа в сутки и 7 дней в неделю подключен к капельнице с препаратом химиотерапии или физраствором. Анализы крови необходимо сдавать каждый день, а некоторые процедуры, например, забор костного мозга проводят десятки раз. «Маленьким пациентам ежедневно делают уколы, кроме того, у ребенка стоит канюля, через которую подают лекарства, и это место тоже надо очищать и менять иголку, - сказала Леллеп. – Попадающие в отделение онкологии маленькие дети иногда панически боятся процедур, потому что они не понимают, почему они должны так страдать. Для того, чтобы успокоить ребенка и отправить на процедуру, необходимо его чем-то соблазнить: возможность выбрать себе игрушку – это одна из немногих вещей, которая радует и мотивирует маленьких пациентов».

Хотя большую часть игрушек люди и организации пожертвовали союзу напрямую, помощь в проведении акции оказал и магазин Karupoeg Puhh, клиенты которого покупали игрушки и клали в специальные ящики. Игрушки собирали для детей всех возрастов, начиная с младенцев и заканчивая подростками. Все игрушки являются новыми, потому что бывшие в употреблении игрушки представляют собой угрозу раковых больных со слабой иммунной системой и могут быть даже опасны для жизни.

Люди жертвовали для Коробок храбрости самые разные игрушки, начиная с кубика Рубика и заканчивая Лего, машинками, раскрасками и куклами. По словам Леллепи, размер и стоимость игрушки не имеют значения. «Медсестры уже не представляют проведение процедур без Коробок храбрости».

35-45 новых раковых больных в год

Ежегодно в Эстонии рак диагностируют у 35-45 детей, большая часть из которых выздоравливает, но, к сожалению, некоторые дети все вынуждены проститься со своими родителями. Созданный в 1992-м году Эстонский союз родителей детей с онкологическими заболеваниями приходит на помощь тогда, когда государство не может помочь, будь то психологическая поддержка или лечение, которое не покрывает Больничная касса. Недавно союз оплатил семилетней Аннабель половину лечения нейробластомы стоимостью 172 000 евро, которое оказалось успешным. Союз помогает родителям в получении социальных услуг, при необходимости поддерживает детей при лечении за рубежом и выплачивает пособие на похороны семьям, которые потеряли ребенка. В центре поддержки союза работает единственный член организации, который получает зарплату.

Для продолжения деятельности, союз призывает всех сделать разовые пожертвования в пользу детей, больных раком, и/или оформить постоянные пожертвования. Расчетный счет Эстонского союза родителей детей с онкологическими заболеваниями в крупнейших банках:

EE382200221001116031 (Swedbank)

EE491010220228910221 (SEB).