Возможно, это рак легких: 13 симптомов, которые нельзя игнорировать

Знание признаков раннего предупреждения о раковом заболевании может спасти человеку жизнь. Это же сполна относится и к такому заболеванию, как рак легких. Мировая статистика свидетельствует, что за последние годы значительно возросло число случаев, когда опухоли в легких выявляются у некурящих людей, хотя долгое время считалось, что именно курение является главным фактором развития этого вида рака.

Но сегодня уже точно известно, что легкие людей, которые не курят, могут сильно страдать от воздействия летучих органических компонентов косметики и дезодорантов, бытовых моющих средств, продуктов питания и строительных материалов, используемых для ремонта жилья.

Причем рак легких чаще поражает некурящих женщин, чем некурящих мужчин. В то же время в целом в России, например, рак легких входит в число наиболее распространенных онкологических заболеваний среди мужского населения страны.

13 сигналов, которые нельзя игнорировать. Недавно британские ученые рассказали о том, что симптомы, которые испытывает человек при вставании со стула, могут помочь выявить появившуюся в легком опухоль. Когда развивается рак легких, человеку требуется больше усилий для подъема, у него появляются проблемы с устойчивостью, балансировкой тела.

Также симптомы рака легких могут включать в себя:

кашель, который держится длительное время;

длительный кашель с мокротой, следами крови в ней;

одышку;

боль в груди или плече;

потерю аппетита;

усталость;

похудение.

Менее распространенными в случае рака легких оказываются такие симптомы, как