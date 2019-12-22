Вы их тоже совершали: десять главных ошибок в питании современного человека

Так какие же это ошибки в питании? Разбираемся вместе с MedikForum.

Ошибка 1: больше еды, чем нужно организму

Таким поведением в питании грешат абсолютно все люди. Сегодня ты видишь вкусную булочку с корицей, завтра тебе приглянутся чипсы с новым вкусом, которые ты никогда не пробовал, а послезавтра побежишь за дополнительной порцией картошки с капустой. Даже самая безобидная еда может принести кучу проблем организму. В первую очередь из-за избытка калорий увеличивается вес.

Ошибка 2: жиры сомнительного качества

В рационе современного человека также очень много жиров не самого лучшего качества, то есть трансжиров. К сожалению, они присутствуют во многой пище — фастфуде, выпечке, маргарине, чипсах. А это сильно ударяет по иммунитету.

Ошибка 3: недостаточно витаминов

Если вы привыкли питаться абы как, то спешим вас разочаровать — организм недополучает необходимых витаминов, белков, клетчатки и других полезных элементов. Нужно есть больше свежих овощей и фруктов.

Ошибка 4: недостаточно жидкости

Чай, газировка, соки, алкоголь — с большой натяжкой можно назвать жидкостью, которая полезна для организма. Главным источником живительной влаги является чистая вода, которая полностью удовлетворяет потребность в жидкости.

Ошибка 5: нерегулярное питание

Питание должно быть не только сбалансированным и содержащим максимум полезных веществ, но и регулярным. Если вы питаетесь как попало, например, раз в день, но при этом едите очень большие порции, то это очевидная ошибка, которая ударяет по вашему здоровью. Также для пользы нужно тщательно пережевывать пищу, чтобы облегчить работу желудку.

Ошибка 6: злоупотребление сладким

Нерегулярное питание — еще полбеды. Вот те, кто питаются слишком большим количеством сладкого, сильно ошибаются. Доля сахара в потребляемой еде должна быть ниже, чем вы привыкли.

Ошибка 7: неправильно приготовленная пища

Способ готовки тоже играет большую роль. Важно не жарить пищу, тем более с большим количество масла и соли. Лучше отдавать предпочтение варке, варке на пару, тушению, на крайний случай — грилю.

Ошибка 8: есть не в соответствии с возрастом

Каждый человек индивидуален. В питании немаловажную роль играет возраст. Замечали, что дети не в состоянии съесть порцию взрослого человека? Дело отнюдь не в капризах, а в том, что детскому организму столько и не надо. То же самое касается пожилых и людей, ведущих малоподвижный образ жизни. Не надо перебарщивать с порциями, они должны быть такими, которые соответствуют энергозатратам.

Ошибка 9: мало интереса к правильному питанию

Благо, сейчас эта ошибка многими современными людьми переосмысливается. Всё больше людей читают о правильной пище, покупают здоровую еду, осознанно встают на путь сбалансированного питания. Но ещё есть те, кто как ели вредную пищу, так и продолжают это делать. Не надо так.

Ошибка 10: неумение сдерживаться