Ученые: красное мясо защищает от рассеянного склероза

По словам исследователей из Австралийского национального университета в Канберре, данные, полученные в новом исследовании, встречают необходимость информировать людей с повышенным риском развития РС о влиянии их диеты на их общее состояние здоровья.

«Наше исследование показало, что употребление одной порции (65 г) необработанного красного мяса как части здоровой средиземноморской диеты может быть полезным для людей с высоким риском развития РС, - сказал Блэк. - Неясно, почему употребление красного мяса в сочетании со здоровой диетой может снизить риск рассеянного склероза, но красное мясо содержит важные макро- и микроэлементы, включая белок, железо, цинк, селен, калий, витамин D и ряд витаминов группы В, многие из которых важны для здоровой неврологической функции».