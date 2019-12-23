Одинокие пожилые люди злоупотребляют услугами скорой помощи

«Мне рассказали о случае, когда среди компании пьяных людей бегал маленький ребенок. Когда сотрудники скорой обратили на это внимание полиции, чтобы отвезти ребенка в безопасное место, патрульный ответил, что их вызвали в связи с нападением с ножом, а не из-за ребенка. Сотрудник скорой потом долго переживал в связи с этой ситуацией», - привел пример Соолеп.

По словам вице-канцлера Министерства социальных дел Райна Куузе, что в последнем случае не может быть оправдания тому, что ребенок остался без помощи. Закон обязывает сообщать о подобных ситуациях.

«Во всех местных самоуправлениях должен быть круглосуточный приют. В случае с полицией все просто: они должны отвезти ребенка в приют, который открыт круглосуточно. А сотрудники приюта должны быть доступны 24 часа в сутки», - пояснил Круузе.

Соолеп отмечает, что есть и такие сотрудники скорой помощи, которые считают, что если нет перелома или кровотечения, то это не их забота. По этой причине подобные случаи не фиксируются и социальные работники об этом не узнают.

По мнению Соолепа, проблемы существуют и в системе семейных врачей. «Бывает, что люди выпадают из системы здравоохранения. Их лечат, потом отправляют домой и на этом все. Никто не проверяет, принимает ли человек лекарства, получает ли необходимую медпомощь», - говорит Соолеп.

Семейный врач видит, когда кому-то из его списка приезжала скорая помощь. Свяжется ли врач с пациентом — зависит от самого врача. Как говорилось ранее, сотрудники скорой не фиксируют случаи, когда медпомощь не требовалась. Например, когда у человека нет еды или у него плохие жилищные условия.

Номер соцработника надо знать наизусть

Соолеп предполагает, что снизить нагрузку на скорую помощь поможет круглосуточная доступность социальных работников. Позвонить на 112 могут все, а вот номер соцработника, работающего по месту проживания, обычно никто не знает. По данным Соолепа, в Швеции и Франции существую бригады скорой социальной помощи.

Многие нуждающиеся в помощи не знают, что, например, местные самоуправления предлагают услуги личного помощника. Данные люди помогают с перемещением по городу, с чтением, приемом пищи, одеванием и т. д.

В исследовании также говорится, что не будет лишним повысить осведомленность сотрудников скорой помощи. Следует проводить курсы, чтобы медики знали, куда передавать информацию о случаях, когда человеку не требовалась медпомощь.

Уже сейчас в составе некоторых бригад скорой помощи работают люди, которые занимаются нестандартными ситуациями. Данный человек мог бы связываться как с соцслужбами, так и родственниками человека.

Соолеп также считает, что общество могло бы чаще обращать внимание на проблемы пожилых людей, а родне следует чаще интересоваться, как дела у живущей где-то в глубинке пожилой родственницы.

Ранее в Эстонии никто не изучал социальные проблемы, с которыми регулярно сталкиваются работники скорой помощи. Итоги исследования Соолепа говорят о том, что причиной обращений пожилых людей в скорую помощь является одиночество, нехватка общения и заботы со стороны окружающих, а также проблемы в системе здравоохранения и соцобеспечения. В то же время сотрудники скорой помощи, которые вынуждены регулярно заниматься подобными проблемами, могут быстро перегореть на работе.