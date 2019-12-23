Одинокие пожилые люди злоупотребляют услугами скорой помощи

В одном эстонском городке живет женщина, которая рано утром ходит в магазин. Бывает, что тяжелый мешок с покупками ей до дома не донести. Она вызывает скорую помощь, сотрудникам которой говорит, что у нее кружится голова и ей плохо. Медики осматривают ее и отвозят домой. В больницу ее никогда не отправляют. И так происходит из недели в неделю и из года в год, пишет Кадри Куульпак в Postimees.
Для магистерской диссертации преподаватель Таллиннской высшей школы здравоохранения Арго Соолеп вял интервью у 20 глав бригад скорой помощи. Он узнал о проблемах, которые сотрудники скорой считают социальными, а не медицинскими. История про пожилую даму — одна из многих, которые ему рассказали.
«Скорая помощь должна заниматься оказанием экстренной помощи, но очень часто ее вызывают, когда кто-то забыл принять таблетки, а также в связи с подскочившим давлением или в связи с невозможностью добраться из одного места в другое», - рассказал Соолеп об исследовании, итоги которого впервые были опубликованы в журнале Sotsiaaltöö.
Чаще всего сотрудники скорой помощи упоминали о проблемах, связанных с одинокими пожилыми людьми. «Едем в какую-то глушь за 40 километров, чтобы просто поздороваться с пожилым человеком», - сказал Соолеп. Зачастую пожилым людям требуется, чтобы с ними кто-то пообщался, выслушал их проблемы. Проведенные за границей исследования показали, что четверть вызовов скорой помощи связаны с аналогичными ситуациями. По этой причине действительно нуждающимся в экстренной помощи приходится дольше ждать. Также в этом случае расходуются деньги налогоплательщиков.
«Проехать на двухтонном автомобиле скорой помощи сто километров, чтобы просто пообщаться с пожилым человеком — это довольно изнурительно», - сказал Соолеп. Топливо, зарплата бригаде из трех человек, амортизация автомобиля — все это съедает деньги. О каких именно суммах идет речь — неизвестно, так как в Эстонии никто не занимался изучением данной проблемы.
Скорая выдает здоровых за больных
Соолеп говорит, что у многих пожилых людей нет проблем со здоровьем, но они не в состоянии справляться со всеми задачами. По этой причине они ищут помощи там, где она легкодоступна. Это причина многих звонков на номер 112. «Поскольку услуги скорой помощи столь доступны, ее ресурсами пользуются безрассудно», - сказал он.
Если скорая не собирается оставлять пациента дома, хотя проблем со здоровьем у него вроде бы и нет, для отправки в больницу выдумывают диагноз, либо манипулируют с показателями пациента. Если у главы бригады скорой помощи в больнице в его смену работает знакомый врач, пациента везут в медучреждение. Врачу звонят, описывают ситуацию и просят принять пациента.
Соолеп привел пример: «Ослабленный пожилой человек живет в нечеловеческих условиях. Дома его оставить нельзя было. Интервьюируемый сказал, что «к счастью» в больнице у пациента начались спазмы. Слава богу, что с ним что-то было не так».
Соолепа больше всего удивило, как хитро сотрудники скорой помощи «продают» пациентов больницам. В то же время речь идет не о легкомысленных решениях, так как в больницу отвозят тех, кого нельзя оставить одних дома.
При более глубоком изучении проблемы, стало понятно, что сотрудники скорой помощи не подготовлены заниматься социальными проблемами. Им не к кому обратиться, особенно когда вызов поступает вечером или в выходные дни.
«Мне рассказали о случае, когда среди компании пьяных людей бегал маленький ребенок. Когда сотрудники скорой обратили на это внимание полиции, чтобы отвезти ребенка в безопасное место, патрульный ответил, что их вызвали в связи с нападением с ножом, а не из-за ребенка. Сотрудник скорой потом долго переживал в связи с этой ситуацией», - привел пример Соолеп.
По словам вице-канцлера Министерства социальных дел Райна Куузе, что в последнем случае не может быть оправдания тому, что ребенок остался без помощи. Закон обязывает сообщать о подобных ситуациях.
«Во всех местных самоуправлениях должен быть круглосуточный приют. В случае с полицией все просто: они должны отвезти ребенка в приют, который открыт круглосуточно. А сотрудники приюта должны быть доступны 24 часа в сутки», - пояснил Круузе.
Соолеп отмечает, что есть и такие сотрудники скорой помощи, которые считают, что если нет перелома или кровотечения, то это не их забота. По этой причине подобные случаи не фиксируются и социальные работники об этом не узнают.
По мнению Соолепа, проблемы существуют и в системе семейных врачей. «Бывает, что люди выпадают из системы здравоохранения. Их лечат, потом отправляют домой и на этом все. Никто не проверяет, принимает ли человек лекарства, получает ли необходимую медпомощь», - говорит Соолеп.
Семейный врач видит, когда кому-то из его списка приезжала скорая помощь. Свяжется ли врач с пациентом — зависит от самого врача. Как говорилось ранее, сотрудники скорой не фиксируют случаи, когда медпомощь не требовалась. Например, когда у человека нет еды или у него плохие жилищные условия.
Номер соцработника надо знать наизусть
Соолеп предполагает, что снизить нагрузку на скорую помощь поможет круглосуточная доступность социальных работников. Позвонить на 112 могут все, а вот номер соцработника, работающего по месту проживания, обычно никто не знает. По данным Соолепа, в Швеции и Франции существую бригады скорой социальной помощи.
Многие нуждающиеся в помощи не знают, что, например, местные самоуправления предлагают услуги личного помощника. Данные люди помогают с перемещением по городу, с чтением, приемом пищи, одеванием и т. д.
В исследовании также говорится, что не будет лишним повысить осведомленность сотрудников скорой помощи. Следует проводить курсы, чтобы медики знали, куда передавать информацию о случаях, когда человеку не требовалась медпомощь.
Уже сейчас в составе некоторых бригад скорой помощи работают люди, которые занимаются нестандартными ситуациями. Данный человек мог бы связываться как с соцслужбами, так и родственниками человека.
Соолеп также считает, что общество могло бы чаще обращать внимание на проблемы пожилых людей, а родне следует чаще интересоваться, как дела у живущей где-то в глубинке пожилой родственницы.
Ранее в Эстонии никто не изучал социальные проблемы, с которыми регулярно сталкиваются работники скорой помощи. Итоги исследования Соолепа говорят о том, что причиной обращений пожилых людей в скорую помощь является одиночество, нехватка общения и заботы со стороны окружающих, а также проблемы в системе здравоохранения и соцобеспечения. В то же время сотрудники скорой помощи, которые вынуждены регулярно заниматься подобными проблемами, могут быстро перегореть на работе.
Помощь должна быть доступна в любое время
Неправильно, когда решение социальных проблем занимается система здравоохранения и скорая помощь. Или наоборот — когда соцработник вынужден выполнять работу врачей.
Ситуацию надо оценивать целиком. Проблемы со здоровьем могут быть вызваны социальной сферой. А проблемы в социальной сфере могут быть, напротив, обусловлены здравоохранением.
В Законе о социальном попечительстве сказано, что нужно сообщать о нуждающемся в помощи. Согласно закону, данную информацию необходимо передавать соцработнику.
Тут важно внимание. Следим ли мы за тем, как наши одинокие соседи или близкие справляются с повседневными делами.
Если говорить о доступности помощи по вечерам и выходным дням, то социальная помощь не должна быть доступна по какому-то графику. Если человеку нужно помочь отопить жилье в 20-градусный мороз в выходные, нельзя сказать ему, что рабочий день закончился в пять часов в пятницу.