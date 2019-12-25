Диетолог назвала продукты, от которых нужно отказаться в Новый год

По мнению диетолога, легко приготовить ягодные желе, которые будут более полезной альтернативой высококалорийным десертам.

«Если мы бы отмечали праздник один-два дня, то можно есть всё, что хочется. Но мы же празднуем две недели. Поэтому важно не забывать есть овощи, хотя они не ассоциируются у нас с праздником», - поделилась Лидия Иванова.

Диетолог считает, что можно приготовить изысканные овощные салаты с руколлой, авокадо. Если нет возможности отказаться от сладкого в эти дни, тогда лучше выбрать низкокалорийные сладости. Это ягодные муссы, пудинги, смузи.

«Просто и вкусно, а главное полезно. Вместо конфет лучше выбрать горький шоколад», - призвала специалист.