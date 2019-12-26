Рассадники инфекции: назван неожиданный способ заразиться гриппом

Заразиться гриппом можно через бумажные деньги. По словам специалистов, купюры - это настоящие рассадники инфекции, на которых вирусы могут жить в течение нескольких недель.
Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель, говорится на сайте Роспотребнадзора.
Поэтому деньги в некоторых странах печатают на бумаге с антисептическими свойствами. В Японии деньги стирают при 200 градусах в специальной стиральной машине.
Также людям напоминают, что грипп очень опасен. Заболевание гриппом может закончиться летальным исходом, особенно у маленьких детей и пожилых людей. Кроме того, болезнь может оставлять после себя различные осложнения. Чаще всего грипп действует губительно на сердечно-сосудистую систему, сокращая на несколько лет продолжительность жизни.
Ироничное высказывание «без лечения грипп длится неделю, а с лечением семь дней» содержит долю правды. Но только не в том случае, если лечение начато вовремя. Своевременность лечения не только сократит сроки болезни, но и уменьшит вероятность развития осложнений.
По данным Департамента здоровья Эстонии, каждую неделю в нашей стране регистрируются новые случаи лабораторно подтвержденных заболеваний гриппом, но в основном в Эстонии пока распространяются парагрипп и вызывающие насморк риновирусы.