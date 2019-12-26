В креме для лица нашли опасную ртуть

Через много недель после ее первоначальной госпитализации американка все еще нуждается в искусственном кормлении, она не может говорить и ухаживать за собой, пишет MedikForum со ссылкой на Morbidity and Mortality Weekly Report.

Исследование показало, что крем содержал разновидность органической ртути под названием метилртуть. Это первый зафиксированный случай отравления ртутью на территории США за последние 50 лет.

«Большинство вредных отбеливающих кремов содержит некоторое количество неорганической ртути, - рассказал автор исследования доктор Пол Бланк из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. - Однако в этом случае пациентка использовала крем с органической ртутью, которая является очень токсичной. Она способна вызывать тяжелейшие повреждения центральной нервной системы, которые могут даже усиливаться в том случае, если человек перестает пользоваться кремом».