Грипп начал распространяться по разным уездам Эстонии

За период с 19 по 25 декабря к врачам с ОРВИ обратился 3001 человек, лабораторное подтверждение получили 15 случаев вируса гриппа А и 11 случаев вируса гриппа В, передает Rus.ERR.
Заболеваемость ОРВИ пока не превышает средние показатели прошлых лет, сообщил Департамент здоровья. Средняя заболеваемость на 100 000 жителей составила 227,5 человек. Выше средней по Эстонии заболеваемость была отмечена в Таллинне, Харьюмаа, Тартумаа и Ляэнемаа.
При этом в департаменте сообщили о наличии тенденции повышения заболеваемости гриппоподобными заболеваниями.