Способ привлечь работников: в Хельсинки врачи получат надбавку в 1000 евро

Начиная с января Хельсинки будет выплачивать всем врачам, занимающимся работой с пациентами, временную надбавку. Для врачей, работающих на полную ставку, размер надбавки составит 1000 евро.

По словам Тимо Луккаринена, который отвечает за работу городских поликлиник, временная надбавка будет выплачиваться с января по июнь 2020. Луккаринен отмечает, что повышение зарплат – это один из способов привлечь в поликлиники новых врачей. На данный момент в городском здравоохранении наблюдается острая нехватка работников.

"Посмотрим, как нововведение повлияет на ситуацию, при необходимости надбавку можно будет выплачивать до конца 2020 года", - заявляет Луккаринен.

Ранее зарплаты уже повысили на 250 евро

Хельсинки ранее уже принял решение о том, чтобы повысить зарплату врачей на 250 евро. Новая надбавка размером 1000 евро должна привлечь в столицу Финляндии врачей, сейчас работающих в регионах из-за более высокого уровня зарплат.

"Недостаток специалистов отражается на всей работе поликлиники, хотя для пациентов основная проблема – это длинные очереди к врачу. Поэтому устранить нехватку врачей – наша приоритетная задача", - говорит Тимо Луккаринен.

Обоснованное решение

Согласно руководителю здравоохранительных услуг Хельсинки Леене Турпейнен, решение повысить зарплату является обоснованным, поскольку задачи врачей в связи с нехваткой рабочей силы в поликлиниках сейчас усложняются.