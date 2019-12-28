Эти симптомы могут говорить о начале тяжелой болезни

Выражение «болезнь Паркинсона» ассоциируется у многих с пожилыми людьми, которые трясутся. Однако до появления дрожи на развитие этого недуга могут указывать другие симптомы, иногда проявляющиеся за годы до диагноза, выяснил портал MedikForum.ru.

Запор. О недавнем исследовании финских специалистов писал журнал Medical Xpress. Исследователи констатировали, что использование популярных сегодня антибиотиков (например, тетрациклинов, сульфонамидов, противогрибковых препаратов) может влиять на возникновение болезни Паркинсона еще за 10-15 лет до появления ее характерных признаков. По словам ученых, запор, синдром раздраженного кишечника и воспалительное заболевание кишечника, возникающие в связи с приемом антибиотиков, говорят о повышенном риске развития болезни Паркинсона.

«У значительной части людей, страдающих от болезни Паркинсона, патология может возникать в кишечнике за годы до проявления симптомов. У больных Паркинсоном кишечная микрофлора аномальна, и к этому, как мы считаем, может иметь отношение прием некоторых распространенных антибиотиков», - сообщил глава исследовательской группы Филип Шеперьянс.

Некоторые медики считают, что запор, развивающийся у взрослого человека, может быть одним из самых ранних признаков болезни Паркинсона, возникающих за 20 лет до постановки диагноза.

Потеря обоняния. Люди, которым диагностируют «болезнь Паркинсона», часто вспоминают, что за несколько лет до того, как у них возникли тремор или другие проблемы с двигательной активностью, у них происходили изменения в обонянии, связанные с утратой способности ощущать какие-то запахи. Родственник автора статьи тоже страдает от болезни Паркинсона. Одним из признаков, которые позволили ее заподозрить, стал тот факт, что человек перестал воспринимать запах чеснока.

Беспокойные ночи. Существует такая медицинская проблема, как нарушение фазы быстрого сна, диагностировать которое можно только с помощью специального исследования. Внешне данное нарушение проявляется как крайне беспокойный сон - люди стонут и кричат во сне, мечутся в постели, падают с кровати, иногда даже причиняют вред себе или спящему рядом партнеру, хотя при пробуждении этого совершенно не помнят. Сновидения таких людей часто тревожны и неприятны.

Наличие такого нарушения также указывает на повышенный риск болезни Паркинсона. Если оно возникает у взрослого человека, болезнь может развиться в течение 10 лет после этого.

Тревога и депрессия. Повышенное беспокойство и депрессивность, помимо обычных взлетов и падений повседневной жизни, является одной из самых больших проблем, о которых сообщают люди с болезнью Паркинсона. Многие из этих пациентов говорят, что для них эти психические изменения стали даже более тяжелым испытанием, чем изменения в двигательной активности. Ученые полагают, что это может быть связано с изменениями баланса химической активности в мозге человека, и подобные изменения начинаются примерно за 10 лет до того, как ставится диагноз о паркинсонизме.

Другие симптомы болезни Паркинсона

Признаки болезни Паркинсона делятся на две категории: моторные и немоторные. К моторным относятся:

тремор,

мышечная жесткость,

медлительность.

Немоторные признаки: