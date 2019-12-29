Вс, 29.12.2019

Департамент здоровья прогнозирует вспышку гриппа в январе

При наличии симптомов заболевания, лучше всего обратиться к врачу для постановки правильного диагноза, поскольку зачастую грипп легко можно спутать с ОРВИ.

ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

По данным Департамента здоровья, по окончании рождественских каникул, когда дети вернутся в школу, количество заболевших гриппом типа А и Б может возрасти еще больше, пишет Rus.ERR.

За период с 19 по 25 декабря вирус гриппа типа А и Б был выявлен у 26 человек, что на 18 процентов больше, чем неделей ранее. Это значит, что вирус гриппа набирает силу, и количество заразившихся может вырасти еще больше, передает "Актуальная камера".

На первых порах грипп мало чем отличается от ОРВИ. Грипп, в первую очередь, опасен по причине различных осложнений после болезни.

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