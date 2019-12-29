Департамент здоровья прогнозирует вспышку гриппа в январе

По данным Департамента здоровья, по окончании рождественских каникул, когда дети вернутся в школу, количество заболевших гриппом типа А и Б может возрасти еще больше, пишет Rus.ERR.
За период с 19 по 25 декабря вирус гриппа типа А и Б был выявлен у 26 человек, что на 18 процентов больше, чем неделей ранее. Это значит, что вирус гриппа набирает силу, и количество заразившихся может вырасти еще больше, передает "Актуальная камера".
На первых порах грипп мало чем отличается от ОРВИ. Грипп, в первую очередь, опасен по причине различных осложнений после болезни.