Департамент здоровья прогнозирует вспышку гриппа в январе

За период с 19 по 25 декабря вирус гриппа типа А и Б был выявлен у 26 человек, что на 18 процентов больше, чем неделей ранее. Это значит, что вирус гриппа набирает силу, и количество заразившихся может вырасти еще больше, передает "Актуальная камера".