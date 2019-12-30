У приехавшей из Украины в Эстонию женщины диагностировали корь

В пресс-службе Департамента здоровья подтвердили, что диагноз поставлен взрослой женщине, которая заразилась корью на Украине, после чего приехала в Эстонию. Число людей, с которыми она контактировала в Эстонии и которые могли от нее заразиться, составляет менее десяти, передает Rus.ERR.

Ранее сообщалось, что процент вакцинированных от кори в Эстонии на 2019 год - 94,7% при норме 95%, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения для сдерживания вспышек заболевания.