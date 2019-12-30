У приехавшей из Украины в Эстонию женщины диагностировали корь

У приехавшей из Украины женщины в прошлую пятницу диагностировали корь, в связи с чем число случаев этого опасного заболевания в Эстонии с начала года выросло до 27.
В пресс-службе Департамента здоровья подтвердили, что диагноз поставлен взрослой женщине, которая заразилась корью на Украине, после чего приехала в Эстонию. Число людей, с которыми она контактировала в Эстонии и которые могли от нее заразиться, составляет менее десяти, передает Rus.ERR.
Ранее сообщалось, что процент вакцинированных от кори в Эстонии на 2019 год - 94,7% при норме 95%, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения для сдерживания вспышек заболевания.
Чаще всего корь привозят из экзотических стран или из Украины, где счет идет на десятки тысяч зараженных из-за проблем с вакцинацией, а поскольку в Эстонии работают почти 20 000 украинских работников, Департамент здоровья рекомендовал работодателям проводить их вакцинацию.