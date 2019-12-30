Пн, 30.12.2019
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У приехавшей из Украины в Эстонию женщины диагностировали корь

Корь.

ФОТО: Shutterstock

У приехавшей из Украины женщины в прошлую пятницу диагностировали корь, в связи с чем число случаев этого опасного заболевания в Эстонии с начала года выросло до 27.

В пресс-службе Департамента здоровья подтвердили, что диагноз поставлен взрослой женщине, которая заразилась корью на Украине, после чего приехала в Эстонию. Число людей, с которыми она контактировала в Эстонии и которые могли от нее заразиться, составляет менее десяти, передает Rus.ERR.

Ранее сообщалось, что процент вакцинированных от кори в Эстонии на 2019 год - 94,7% при норме 95%, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения для сдерживания вспышек заболевания.

Чаще всего корь привозят из экзотических стран или из Украины, где счет идет на десятки тысяч зараженных из-за проблем с вакцинацией, а поскольку в Эстонии работают почти 20 000 украинских работников, Департамент здоровья рекомендовал работодателям проводить их вакцинацию.

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