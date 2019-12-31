В Китае зафиксирована вспышка пневмонии неизвестного происхождения

В ведомстве подтвердили, что медики выясняют, к какому виду относится распространившееся заболевание, проводится изолированное лечение. В интернете распространились слухи о том, что это может быть атипичная пневмония (вирус SARS), однако в одной из больниц города Уханя, куда поступили больные, эту информацию опровергли, пишет издание Beijing News. По их словам, пока подозрений таких нет и диагнозов таких поставлено не было.

По данным властей, в декабре в Ухане было зафиксировано 27 случаев вирусной пневмонии, семь человек находятся в крайне тяжелом состоянии. Еще двое пошли на поправку и будут выписаны в ближайшее время. В Ухань прибыли специалисты Государственного комитета по вопросам здравоохранения Китая. Как сообщает телеканал CGTN со ссылкой на местные власти, большинство заболевших работали на местном рынке морепродуктов.