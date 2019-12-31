Дергается глаз: пять опасных причин, которые могут стоять за этим

Дефицит магния. Магний поддерживает функцию мышц и нервов, его недостаток закономерно вызывает мышечные подергивания. Помимо них, на дефицит магния могут указывать частые головные боли и нарушения сна. Немецкое общество питания рекомендует от 300 до 350 мг магния в день.

Заболевание щитовидной железы. Щитовидная железа вырабатывает гормоны T3 и T4, которые помимо прочего влияют на рост нервной системы, регулируют температуру тела и участвуют в обмене веществ. Если орган вырабатывает слишком много гормонов, это может вызывать такие симптомы, как учащенное сердцебиение, повышенная нервозность, подергивание мышц.

Злоупотребление алкоголем. Оно может привести к необратимому повреждению мозга, при котором нервы оказываются не способны больше правильно передавать сигналы. Это в результате может привести к неконтролируемому подергиванию век.

Эксперты подчеркивают, что в тех случаях, когда дергающийся глаз становится длительной проблемой, следует обязательно обращаться за профессиональной медицинской помощью. Это поможет диагностировать более серьезную проблему, требующую лечения. При злоупотреблении алкоголем это важно сделать еще и потому, что без терапии физическое повреждение и судороги глаз могут оказаться необратимыми и будут длиться всю оставшуюся жизнь.

«Дергается глаз» - так обычно мы говорим в случае нервного тика, возникающего в веке. Как правило, он вскоре исчезает сам по себе, и в большинстве случаев это безвредно.

Однако если явление дергающегося глазного века учащается и регулярно проявляется в течение нескольких недель, необходимо обследоваться у врача, чтобы выяснить физические причины этого, считают эксперты портала.

В некоторых случаях дергающийся глаз может быть предупреждающим сигналом серьезных отклонений в работе организма.

Повышенное давление. Когда кровяное давление повышается, пульсирующий кровеносный сосуд может начать раздражать глазной нерв и заставлять мышцу века дергаться. Таким образом подергивающийся глаз может указывать на имеющуюся у человека гипертонию. Обязательно начните его регулярно измерять, заметив у себя такой симптом. Постоянно высокое кровяное давление может иметь очень опасные последствия - например, развитие сердечной недостаточности или инсульт.