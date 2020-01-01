В Румынии врачи нечаянно сожгли пациентку во время операции

Женщине 66 лет предстояла операция, связанная с удалением злокачественной опухоли поджелудочной железы. Во время операции хирурги использовали дезинфицирующее средство с высоким содержанием спирта, после чего хирургом был включён электроскальпель и произошло возгорание. Отмечается, что в инструкции к прибору категорически запрещалось использовать подобный метод дезинфекции.

В результате возгорания женщина получила ожоги второй степени 50% поверхности тела. Через неделю после происшествия женщина скончалась. Родственники погибшей заявили, что им в течение долгого времени никто из врачей не сообщал подробности произошедшего. Уточняется, что врачи использовали спиртовой дезинфектор из-за аллергии у пациентки на йод.