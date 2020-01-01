По росту можно предсказать рак и болезни сердца

Длина некоторых частей нашего тела дает возможность предсказывать вероятность развития целого ряда болезней, включая подагру, гипертонию, сердечно-сосудистый недуги и даже рак. Так, по длине пальцев можно сделать прогноз в отношении 40 болезней и черт характера, как показало исследование, результаты которого опубликованы American Journal of Human Biology. В частности, его авторы утверждают, что если у женщин указательный палец длиннее безымянного, что объясняется воздействием эстрогенов, то они вступают в менопаузу позднее, а если короче, то это повышает риск депрессий. В некоторых случаях формы определенных частей тела вообще определяются состояниями, возникающими в утробе матери или в детский период. В других случаях это может быть результатом образа жизни уже взрослого человека.

К примеру, если у кого-то относительно короткие ноги по отношению к туловищу, то это увеличивает риск лишнего веса, болезней сердца, диабета второго типа и проблем с печенью. Но не надо радоваться обладателям слишком длинных ног, так как в этом случае возрастает риск опухолей простаты и яичек для мужчин, а также предклимактерического рака груди, опухолей эндометрия для женщин и злокачественных новообразований кишечника, как полагают ученые из Loughborough University. Если же у кого-то имеются самые длинные ноги по сравнению с туловищем, то в этом случае на 20% увеличивается риск деменции.