В Ида-Таллиннской больнице откроют Центр лечения болей в спине

С февраля в Ида-Таллиннской центральной больнице начнет работать Центр лечения болей в спине, в который будут направлять пациентов с заболеваниями спины, создав им лучшие условия для решения имеющихся проблем, пишет Postimees.
Руководитель центра позвоночника Ида-Таллиннской больницы, доктор Таави Тоомела объяснил, что больных по имеющимся жалобам и заболеваниям больных в этом медицинском учреждении делят между разными подразделениями: Центром лечения болей в спине, поликлиникой хирургии позвоночника, центром сколиоза.
«Мы пришли к тому, что создаем Центр лечения болей в спине, в котором пациенты, которые не нуждаются в хирургическом лечении, получат лучшие возможности в контакте с врачами восстановительного лечения, физиотерапевтами и врачами лечения от болей, - сказал Тоомела. – Врачи Центра хирургии позвоночника будут по-прежнему консультировать пациентов, чтобы больные в правильное время оказывались в правильном месте – на консультации, а при необходимости на операции».
«В новом центре будут работать физиотерапевты и врачи, которые занимаются больными и консультируют их. Это означает, что в нашем центре будут на месте находиться люди, которые будут заниматься всеми этими вопросами. При необходимости пациента направят на прием к хирургу и там, при необходимости, будет планироваться операция», - добавил он.