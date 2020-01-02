В Ида-Таллиннской больнице откроют Центр лечения болей в спине

Руководитель центра позвоночника Ида-Таллиннской больницы, доктор Таави Тоомела объяснил, что больных по имеющимся жалобам и заболеваниям больных в этом медицинском учреждении делят между разными подразделениями: Центром лечения болей в спине, поликлиникой хирургии позвоночника, центром сколиоза.

«Мы пришли к тому, что создаем Центр лечения болей в спине, в котором пациенты, которые не нуждаются в хирургическом лечении, получат лучшие возможности в контакте с врачами восстановительного лечения, физиотерапевтами и врачами лечения от болей, - сказал Тоомела. – Врачи Центра хирургии позвоночника будут по-прежнему консультировать пациентов, чтобы больные в правильное время оказывались в правильном месте – на консультации, а при необходимости на операции».