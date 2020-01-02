Теперь рецепты можно продлить в 17 аптеках по всей Эстонии

Для пациентов это означает возможность получить медикаменты и вне обычного рабочего времени врачей - в том числе и во время государственных праздников.

По словам исполнительного руководителя Benu Apteek Кайди Кельт, интерес к обновлению рецептов, завершение срока действия которых не заметили, только растет. «Роль аптек на начальном уровне здравоохранения вырастает и клиенты могут решить свои простые проблемы со здоровьем без необходимости бронировать время у семейного врача и без обращения в ЕМО. Мы хотим сделать эту услугу доступной для как можно большего числа клиентов, поэтому с начала декабря мы расширили возможность продления рецептов и за пределами Таллинна», - сказала Кельт.

По словам члена правления Minudoc OÜ Тармо Пихла, во время пилотного проекта анализировался не только спрос на эту услугу, но и то, как новая система работает в медицинском смысле. «Наша цель — найти баланс между рутинным продлением рецептов и оценкой содержания лечебного плана. Это означает, что нам было необходимо среди прочего оценить, хватает ли данных из цифровой истории болезни для продления рецепта, какие вопросы возникают у врачей при принятии решения о продлении рецепта и какое документирование в инфосистеме здравоохранения», - пояснил Пихл и добавил, что сбор отзывов и рекомендаций был создан при разработке услуги и с помощью разных участников системы здравоохранения — Департамента здоровья, Министерства социальных дел, Больничной кассы и Обществом врачей Эстонии.

«Также ясно выделяли действующее вещество препарата, в случае которого пациент все же должен обращаться к своему семейному врачу, а также то же самое делали и в отношении других рецептов, которые можно продлить в аптеке или же с помощью удаленного консультирования — все это помогло бы ощутимо снизить нагрузку на систему здравоохранения», - рассказал Пихл. У врачей, которые работают на данной платформе, также ясные руководства и ограничения, из которых исходят при оказании этой услуги. Последний аудит Госконтроля показал, что нередки случаи, когда для продления рецептов обращаются в ЕМО, тем самым еще более удлиняя тамошние очереди.

Рецепты можно продлить в киосках самообслуживания, установленных в аптеках, где пациенты могут при помощи экрана ввести необходимую информацию, которая направляется через цифровую платформу Minudoc к присоединившемуся к сервису семейному врачу, который после знакомства с цифровой историей болезни пациента и ранее выписанными рецептами принимает решение о продлении рецепта или отказе в этом. В аптеке рецепты можно продлить в течение всего времени работы аптеки, что означает доступность услуги и вечерами, в выходные и праздничные дни, когда обратиться к своему семейному врачу невозможно. Также рецепты можно обновить каждый день с 9 до 21 часа через систему Minudoc по адресу www.minudoc.ee и через приложения.