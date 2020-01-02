В Эстонии утроилась заболеваемость гриппом

Из-за вирусных инфекций верхних дыхательных путей к врачам обратилось 1414 человек, 50,7% из них - дети. В общей сложности на последней неделе года грипп был диагностирован у 213 человек, на предрождественской неделе гриппом заболели 72 человека. По данным Департамента здоровья, 104 случая заболевания гриппом нашли лабораторное подтверждение, из них 43 - это вирус гриппа А и 61 - вирус гриппа B. В период с 16 по 22 декабря к врачам обратился 3001 человек, лабораторным путем было подтверждено 15 случаев гриппа А и 11 случаев гриппа В.

По словам главного специалиста центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья Ольги Садиковой, снижение числа обращений к врачу на последней неделе 2019 года связано с праздниками и школьными каникулами. «На основании зарегистрированных данных, полученных в рамках целевого исследования гриппа и гриппоподобных инфекций, интенсивность заболевания гриппом все еще можно оценить как низкую, но ее распространенность - широкой. Тренд таков, что заболеваемость увеличивается», - предупредила Садикова.