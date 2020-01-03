Заведующий отделением неотложной помощи: от падения на льду спасет только одна вещь

Заведующий Центром неотложной помощи Северо-Эстонской региональной больницы, доктор Василий Новак сказал, что у него каждый год спрашивают советы, как пожилым людям уберечься от падений в скользкое время года. Ответ очень прагматичный, пишет Postimees.
«Есть одно простое правило. Если на улице скользко, то пожилой человек должен сидеть дома. Молодые принесут все необходимое домой, сами справятся со всем в городе и на улице, чтобы пожилому человеку не пришлось ходить по льду. У меня спрашивают об этом из года в год, но позитивного эффекта я, к сожалению, не вижу. Падали раньше, падают точно так же и сейчас», - сказал он в интервью, данном пресс-службе больницы.
Возможно, небольшая помощь будет от обуви со специальными подошвами, но 100-поцентной защиты это, по его словам, не дает.
«Для пожилых людей такое падение может оказаться роковым. И не столько из-за переломов, сколько из-за возникающих осложнений. Я и своим родителям строго запрещаю выходить зимой на улицу. К счастью, в Эстонии есть лишь пару таких дней, когда возникает много падений с тяжелыми последствиями. Один из них был только недавно, когда утром возник черный лед, что подняло большую волную людей, которым пришлось ждать ортопедические операции»,- добавил он.
По данным службы погоды, в ближайшие дни следует ожидать как минусовую, так и плюсовую погоду, поэтому дороги могут стать скользкими.
Целиком передачу можно послушать на эстонском языке здесь.