Заведующий отделением неотложной помощи: от падения на льду спасет только одна вещь

«Есть одно простое правило. Если на улице скользко, то пожилой человек должен сидеть дома. Молодые принесут все необходимое домой, сами справятся со всем в городе и на улице, чтобы пожилому человеку не пришлось ходить по льду. У меня спрашивают об этом из года в год, но позитивного эффекта я, к сожалению, не вижу. Падали раньше, падают точно так же и сейчас», - сказал он в интервью, данном пресс-службе больницы.

Возможно, небольшая помощь будет от обуви со специальными подошвами, но 100-поцентной защиты это, по его словам, не дает.

«Для пожилых людей такое падение может оказаться роковым. И не столько из-за переломов, сколько из-за возникающих осложнений. Я и своим родителям строго запрещаю выходить зимой на улицу. К счастью, в Эстонии есть лишь пару таких дней, когда возникает много падений с тяжелыми последствиями. Один из них был только недавно, когда утром возник черный лед, что подняло большую волную людей, которым пришлось ждать ортопедические операции»,- добавил он.

По данным службы погоды, в ближайшие дни следует ожидать как минусовую, так и плюсовую погоду, поэтому дороги могут стать скользкими.