Ученые выявили простой способ борьбы с заболеванием сердца

В рамках эксперимента исследователи привлекли людей, страдающих мерцательной аритмией, разделив их на две группы. Так, первую группу попросили ограничить употребление алкоголя, тогда как вторая группа продолжала пить в своем обычном режиме. Благодаря сравнению показателей трезвенников и людей, продолжающих пить, было установлено, что тем участникам, которые воздерживались от алкоголя, удалось отложить эпизод фибрилляции предсердий, а также уменьшить общее время, проведенное с симптомами болезни, пишет Ferra.