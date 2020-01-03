Эта функция смартфона лишает вас сна

Для многих людей переключение - это первое, что нужно сделать, когда они ложатся со смартфоном или планшетом в постель. Это обеспечивает более теплый свет. Британские исследователи теперь обнаружили, что, очевидно, имеет место обратное. Теплый свет мешает внутренним часам больше, чем синий, пишет MedikForum.

Это было открытие ученых из Манчестерского университета, когда они исследовали влияние холодного и теплого света на режим сна мышей. Синие цвета оказали более слабое влияние на внутренние часы мышей, чем ярко-желтые. Это удивительно, но объяснение имеет смысл.

«Мы опровергаем широко распространенное мнение о том, что синий свет оказывает наибольшее влияние на (внутренние) часы», - сказал руководитель исследования Тим Браун. - По правде говоря, синие цвета, связанные с рассветом, имеют более слабый эффект, чем белый или желтый свет такой же интенсивности».

По мнению исследователей, ночной режим полезен тем, что снижает яркость экрана. Этот положительный эффект сводится на нет неправильным цветом, пишут ученые в журнале «Текущая биология».

Но почему синий свет считается таким вредным для сна?