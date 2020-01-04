Больничная касса начала финансировать достойный уход из жизни: на это потребовалось 14 лет и суд

Ранее уход в хосписе финансировался по графе стационарной сестринской помощи. Проблема же заключалась в том, что за услуги здравоохранения, как, например, анализы крови или физиотерапию, Больничная касса платила, но не за услуги душепопечителя или душевную поддержку. А без них в хосписе смысла мыло. Теперь же уход в хосписе будет финансироваться как отдельная услуга и в большем объеме в больницах с соответствующей командой и условиями.

Основателем хосписа в Эстонии можно считать Таллиннскую больницу Диакония, которой руководит Елена Лейбур. Каждый день она видит умирающих людей, которых было бы необходимо избавить от боли и облегчить симптомы, но это не всегда возможно. И Лейбур знает, как это ужасно. Она занялась хосписом 18 лет назад. Писать ходатайства на внесение хосписного ухода в список финансируемых Больничной кассой услуг она начала в 2006 году, то есть 14 лет назад. «Хорошее чувство. Как будто сделана часть работы всей жизни», – комментирует Лейбур решение Больничной кассы. За поддержку она благодарит членов Общества паллиативного лечения — НКО Pallium. «Однажды мы все умрем, точно так же, как когда-то родились. Рождение — повод для праздника, но почему смерть не ценят? Приятно осознавать, что теперь и она оценена по достоинству».

Можно считать, что попаданию услуги в список Больничной кассы помогли судебное дело и внимание СМИ к нему. В минувшем году Больница Диакония осталась без договора на стационарную сестринскую помощь. В итоге больнице грозило закрытие. Из-за того, что распределение между больницами стационарных сестринских мест в Харьюмаа, согласно госзакупке, было оспорено, Больница Диакония осталась и вовсе без договора. В новостях, связанных с судебным разбирательством, председатель совета Больницы Диакония Ове Сандер заявлял, что ситуация улучшилась бы, если бы стоимость хоспис-услуг покрывалась Больничной кассой отдельно. Финансирование хосписа в Больнице Диакония тогда взяла на себя Северо-Эстонская региональная больница, благодаря чему хоспис все-таки продолжил свою работу.