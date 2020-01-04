Больничная касса начала финансировать достойный уход из жизни: на это потребовалось 14 лет и суд

С этого года в списке услуг здравоохранения Больничной кассы также значится хоспис-услуга, которая помимо облегчения симптомов заболевания, предлагает душевную поддержку тем, чьи дни уже сочтены, а также их близким, пишет Postimees.
Ранее уход в хосписе финансировался по графе стационарной сестринской помощи. Проблема же заключалась в том, что за услуги здравоохранения, как, например, анализы крови или физиотерапию, Больничная касса платила, но не за услуги душепопечителя или душевную поддержку. А без них в хосписе смысла мыло. Теперь же уход в хосписе будет финансироваться как отдельная услуга и в большем объеме в больницах с соответствующей командой и условиями.
Основателем хосписа в Эстонии можно считать Таллиннскую больницу Диакония, которой руководит Елена Лейбур. Каждый день она видит умирающих людей, которых было бы необходимо избавить от боли и облегчить симптомы, но это не всегда возможно. И Лейбур знает, как это ужасно. Она занялась хосписом 18 лет назад. Писать ходатайства на внесение хосписного ухода в список финансируемых Больничной кассой услуг она начала в 2006 году, то есть 14 лет назад. «Хорошее чувство. Как будто сделана часть работы всей жизни», – комментирует Лейбур решение Больничной кассы. За поддержку она благодарит членов Общества паллиативного лечения — НКО Pallium. «Однажды мы все умрем, точно так же, как когда-то родились. Рождение — повод для праздника, но почему смерть не ценят? Приятно осознавать, что теперь и она оценена по достоинству».
Можно считать, что попаданию услуги в список Больничной кассы помогли судебное дело и внимание СМИ к нему. В минувшем году Больница Диакония осталась без договора на стационарную сестринскую помощь. В итоге больнице грозило закрытие. Из-за того, что распределение между больницами стационарных сестринских мест в Харьюмаа, согласно госзакупке, было оспорено, Больница Диакония осталась и вовсе без договора. В новостях, связанных с судебным разбирательством, председатель совета Больницы Диакония Ове Сандер заявлял, что ситуация улучшилась бы, если бы стоимость хоспис-услуг покрывалась Больничной кассой отдельно. Финансирование хосписа в Больнице Диакония тогда взяла на себя Северо-Эстонская региональная больница, благодаря чему хоспис все-таки продолжил свою работу.
Эксперт по услугам первичного уровня Больничной кассы Маде Бамбус объсняет, что паллиативное лечение или лечение в конце жизни предусмотрено для тяжелобольных с неизлечимыми заболеваниями. Симптомы таких пациентов обычно включают в себя боль, которую трудно подавить, как следствие необходимо постоянное увеличение дозы обезболивающих, также пациенты страдают от проблем с дыханием, тошноты и рвоты. Бамбус отмечает, что участие в паллиативном лечении медсестер, врачей, душепопечителя, социального работника, психолога и терапевта — зависит от нужд пациента. По ее словам, тема достойной смерти гораздо шире, чем просто услуга ухода в хосписе, а задача системы здравоохранения не в том, чтобы все умирающие люди попадали в хоспис. Ведь достойная смерть должна быть предоставлена не только в хосписе, но и в домашних условиях, домах призрения и во многих стационарных отделениях больниц. Для этого в Министерстве социальных дел создается официальное капелланство.
Систему душепопечительства будет создавать главный капеллан Ове Сандер, которого наняло Министерство социальных дел, учредив в этом году соответствующую должность, чтобы организовать работу священников в медицинских и попечительских учреждениях. Ове Сандер работает священником около 30 лет и возглавляет Институт богословия Эстонской евангелическо-лютеранской церкви.
На данный момент в больницах Эстонии и учреждениях по уходу работает десяток капелланов-душепопечителей, а также добровольцы. Капеллан Сандер считает очень важным доступность услуг душепопечительства во всех больницах, а также по возможности в других учреждения по уходу и лечению. Причем в душевной помощи нуждаются не только неизлечимо больные пациенты и их родственники, но также и медицинские работники, ухаживающие за больными. Сандер отмечает, что нельзя ждать от душепопечителей, что те станут выполнять такую работу бесплатно, тем более, что профессиональные стандарты душепопечителей и капелланов высокие. «У капелланов должна быть по меньшей мере степень магистра и профессиональная подготовка», – говорит Сандер.
Почему же такая услуга важна? «Как наше тело нуждается в поддержке, так и душа. В обычной жизни эта необходимость возникает не так остро, как когда человеку ставят тяжелый диагноз. Тогда у него возникают экзистенциальные вопросы о жизни, смерти, страдании, возможно, возникает боль в душе или чувство вины», – объясняет Сандер.
Хоспис-услугу предлагает три больницы
Северо-Эстонская региональная больница в сотрудничестве с Больницей Диакония (12 мест), отделение Ида-Таллиннской центральной больницы (10 мест) и отделение в Клинике Тартуского университета (8 мест).
Максимальное количество дней пребывания — 14, поскольку в среднем именно столько пациенту необходим уход в хосписе.
Оценочные затраты Больничной кассы на финансирование хоспис-услуг составляют более 470 тысяч евро. Финансирование стало возможным благодаря увеличению бюджета Больничной кассы.