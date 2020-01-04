Новый год и стресс: почему бывает и как от него избавиться

Почему же возникает стресс в Новый год, который вроде как должен быть радостным и волшебным, и как от него избавиться, специалисты рассказали корреспонденту MedikForum.ru.

Источник стресса №1: суета и ажиотаж

Сам ажиотаж вокруг празднования Нового года способен вызвать стресс. Радостные улыбки с каждого рекламного щита, новогодние песни, миллионы мандаринов вокруг. Кажется, что все вокруг только и делают, что готовятся к празднику. А вы? Вы только предвкушаете эту суету и уже находитесь в стрессе. Вы уже ничего не хотите, только разве чтобы все отстали со своими поздравлениями и приготовлениями.

Как избавиться от стресса по этой причине: не нужно соответствовать чужим ожиданиям. Вы привыкли, что Новый год должен быть традиционным, поэтому и стараетесь сделать так, как делали ваши родители. Не нужно пытаться угодить всем. Это праздник, который должен приносить радость. А поэтому специалисты разрешают праздновать Новый год так, как хочется именно вам. В компании с котом, обёрнутым мишурой? В шумной тусовке в ресторане без этой суеты с готовкой? Просто выпить бокал шампанского в полночь и уснуть? Да ради бога!

Источник стресса №2: расходы

Разумеется, подготовка к Новому году сопровождается колоссальными расходами. Особенно если вы собираете всю семью за столом. Ведь и нужно не только накормить, но и раскошелиться на подарки, пусть и мелочи. Отсюда головная боль и стресс.

Как избавиться от стресса по этой причине: не тратить деньги на ненужное. Очень многое из того, что вы покупаете на Новый год стоит дорого, но не стоит того. Те же праздничные упаковки и коробки. Обязательно учитывайте все расходы, чтобы не было непредвиденных трат. Для этого составьте заранее меню, всё посчитайте и не кидайтесь на акции, которые являются заманухой. Не нужно одаривать всех и каждого — подготовьте подарки только тем, кого действительно любите. И на атрибуты Нового года тоже не обязательно тратиться каждый раз. Достаточно купить украшения раз, чтобы в дальнейшем их использовать год за годом.

Источник стресса №3: родственники

На новогодние каникулы и сам Новый год часто встречают с родственниками или друзьями. Но, будьте честны, если вам кто-то не нравится (а ведь такое часто случается), то не обязательно мучить себя. Люди, которые доставляют вам дискомфорт, могут испортить настроение. Поэтому и возникает стресс.