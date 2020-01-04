Названы пять продуктов, которые улучшают кровообрщение

Кайеннский перец. Большинство людей были свидетелями того, что происходит с лицом человека, когда он съел слишком много перца - лицо краснеет.

"Слишком много, очевидно, не рекомендуется, но добавление щепотки кайенны в еду может помочь согреть вас нежно", - пишет издание Steady Health.

Чеснок и лук. Сырой лук и чеснок являются лучшими, поскольку содержат большее количество аллицина, вещества, которое наиболее важно для улучшения кровообращения. Аллицины также действуют как мочегонное средство. Это означает, что они увеличивают количество выделяемой жидкости, и могут помочь справится с отеками, которые часто являются признаком плохого кровообращения.

Розмарин. Лучше всего использовать свежий розмарин, но эффективна и сушеная трава. Розмарин отлично сочетается с бараниной и птицей.

Имбирь. Действует как согревающее средство, но нежнее, чем различные перцы. Многие люди избегают кофеина и используют имбирь как утренний напиток для пробуждения. Как дополнительная польза - имбирь может помочь успокоить расстройство желудка.