Названы пять продуктов, которые улучшают кровообрщение

Плохое кровообращение может стать серьезной проблемой и привести к инсульту, сердечному приступу, болезни Рейно и тромбозу глубоких вен. Часто плохое кровообращение может быть вызвано курением, диабетом, заболеваниями почек, печени или сердца. Эти пять продуктов помогут естественным образом улучшить кровообращение в вашем организме, передает MedikForum.
Кайеннский перец. Большинство людей были свидетелями того, что происходит с лицом человека, когда он съел слишком много перца - лицо краснеет.
Чеснок и лук. Сырой лук и чеснок являются лучшими, поскольку содержат большее количество аллицина, вещества, которое наиболее важно для улучшения кровообращения. Аллицины также действуют как мочегонное средство. Это означает, что они увеличивают количество выделяемой жидкости, и могут помочь справится с отеками, которые часто являются признаком плохого кровообращения.
Розмарин. Лучше всего использовать свежий розмарин, но эффективна и сушеная трава. Розмарин отлично сочетается с бараниной и птицей.
Имбирь. Действует как согревающее средство, но нежнее, чем различные перцы. Многие люди избегают кофеина и используют имбирь как утренний напиток для пробуждения. Как дополнительная польза - имбирь может помочь успокоить расстройство желудка.
Продукты, богатые магнием. Артишоки, ячмень, овес, орехи, бобы, тыквенные семечки, шпинат, листовая зелень и помидоры могут помочь вам улучшить кровообращение и поддерживать хорошее кровяное давление. Магний также успокаивает нервную систему.