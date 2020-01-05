Топ-5 пищевых ингредиентов, вызывающих «необъяснимый» набор веса

Причиной неконтролируемого набора веса или невозможности скинуть еще пару-тройку килограммов на диете могут стать не столько сами продукты, сколько входящие в их состав отдельные ингредиенты.
Зарубежные исследователи назвали 5 пищевых ингредиентов, которые могут вызывать «необъяснимый» набор веса и за которыми надо внимательно следить на этикетках продуктов и напитков при покупке, пишет Фонтанка со ссылкой на Health.news.
Так, эксперты советуют отказаться от рапсового масла (масло канолы), которое сравнивают с «маргарином прошлых лет». Оно способно свертываться в крови и желудочно-кишечном тракте, при этом не важно, каким способом масло было получено. Употребление масла канолы, по мнению специалистов, приводит к появлению лишних килограммов и даже может влиять на работу мозга, в частности, на память.
Также рекомендуется убрать из своего рациона продукты с искусственными подсластителями, которые намного слаще сахара - аспартамом и сукралозой.
В топ-5 нежелательных пищевых ингредиентов, провоцирующих набор веса, включили также глютен – растительный белок, содержащийся в злаковых (есть, к примеру, в пшенице, ржи, ячмене). Его исследователи назвали «пищевым клеем», который мешает нормальной работе кишечника и может вызывать запоры.
Также в список «запрещенных» для желающих похудеть попало обработанное коровье молоко и молочные продукты (сыр, йогурт, масло, сгущенка).
Замыкает топ-5 «тяжелых» ингредиентов глутамат натрия (пищевая добавка E621). Этот так называемый усилитель вкуса портит вкусовые рецепторы, вызывая желание съесть еще больше продуктов с этой добавкой.