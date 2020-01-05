Топ-5 пищевых ингредиентов, вызывающих «необъяснимый» набор веса

Зарубежные исследователи назвали 5 пищевых ингредиентов, которые могут вызывать «необъяснимый» набор веса и за которыми надо внимательно следить на этикетках продуктов и напитков при покупке, пишет Фонтанка со ссылкой на Health.news.

Так, эксперты советуют отказаться от рапсового масла (масло канолы), которое сравнивают с «маргарином прошлых лет». Оно способно свертываться в крови и желудочно-кишечном тракте, при этом не важно, каким способом масло было получено. Употребление масла канолы, по мнению специалистов, приводит к появлению лишних килограммов и даже может влиять на работу мозга, в частности, на память.

Также рекомендуется убрать из своего рациона продукты с искусственными подсластителями, которые намного слаще сахара - аспартамом и сукралозой.

В топ-5 нежелательных пищевых ингредиентов, провоцирующих набор веса, включили также глютен – растительный белок, содержащийся в злаковых (есть, к примеру, в пшенице, ржи, ячмене). Его исследователи назвали «пищевым клеем», который мешает нормальной работе кишечника и может вызывать запоры.

Также в список «запрещенных» для желающих похудеть попало обработанное коровье молоко и молочные продукты (сыр, йогурт, масло, сгущенка).