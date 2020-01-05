В Санкт-Петербурге скончался известный онколог Андрей Павленко

Известный российский врач, руководитель онкологического отделения Клиники высоких медицинских технологий имени Пирогова Санкт-Петербургского госуниверситета Андрей Павленко скончался в воскресенье, 5 января, на 42-м году жизни. Об этом в Facebook сообщила его супруга Анна Гегечкори.

"Сегодня 5 января в 08.20 Андрея не стало", - написала она. Последние дни жизни он провел дома в Санкт-Петербурге, вместе с женой и тремя детьми. Около двух лет Павленко боролся с раком желудка.

"Жизнь человека"

После того как у медика в начале 2018 года диагностировали онкологию третьей стадии, он начал вести блог "Жизнь человека", в котором с помощью видеороликов, подкастов и фотоподборок рассказывал о своей борьбе с заболеванием. Врач надеялся, что ему таким образом удастся повысить внимание к проблеме и больше людей в результате смогут получить информацию о диагностике и своевременном лечении.

Задача - снизить уровень канцерофобии

В октябре 2018 года Павленко зарегистрировал фонд Cancer Fund (Фонд целевого капитала Андрея Павленко) - благотворительную организацию, которая ставит перед собой глобальную задачу улучшения качества онкологической помощи в России. Врач надеялся, что таким образом ему удастся снизить общий уровень канцерофобии в обществе.

Андрей Павленко активно выступал за изменения в российском лечении онкологии, в частности, в системе обучения врачей. Создал проект Школа практической онкологии с тем, чтобы дать молодым специалистам возможность интенсивной операционной практики под контролем опытных наставников-менторов. Медик также активно сотрудничал с порталом "Такие дела".

В знак солидарности коллеги побрились наголо

В ходе лечения Павленко прошел несколько курсов химиотерапии. Когда он рассказал коллегам, что у него начали выпадать волосы, сотрудники онкоцентра побрились наголо и записали обращение в знак поддержки. Врачи заявили, что будут помогать Павленко ради победы, ради единства, которое нужно для борьбы с онкологическими заболеваниями.

"Не опускайте руки!"

За несколько дней до смерти врач опубликовал в Facebook прощальное послание, в котором написал, что болезнь оказалась коварнее и не оставила ему шансов. "Хотел бы сейчас предупредить всех, кто находится на этапе лечения, - не опускайте руки!" - призвал он.

На момент написания новости отметки о том, что пост им понравился, оставили 18 тысяч человек, свыше 9600 пользователей поделились им. Под текстом обращения - свыше 4800 комментариев. Многие сообщали о том, как блог Павленко помог им в борьбе с собственными недугами.