Ученые назвали идеальный напиток для гипертоников

Так, специалисты из университета города Хельсинки давали крысам соки черной смородины, клюквы и брусники. Дело в том, что именно в этих ягодах содержатся полифенолы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и положительно влияют на сердце, пишет портал MedicalXpress.

Результаты исследования показали, что лучше всего действует именно брусничный сок. Он эффективнее остальных снижал давление, а также противодействовал возрастному повышению артериального давления. Ученые объяснили, что сок этой ягоды предотвращал экспрессию генов, связанных с воспалением слабой степени в аорте.