Опасная игра: эфирные масла начали принимать внутрь

С Лаурой не согласна Мария, которая долгое время сама использовала эфирные масла и это ей помогло. Мария считает, что мир сейчас вращается вокруг фармацевтической промышленности. Она не понимает, почему человек должен тратить сотни евро, если есть много более дешевых и доступных способов лечения болезней.

Мария уже два года лечится от разных заболеваний эфирными маслами. Будь то внезапная простуда, или хроническая болезнь – Мария спасается тем, кто капает масло под язык или натирает больное место.

«Если в семье, как у меня, есть дети, то хорошо бы давать масло и им: для того, чтобы успокоить, или от боли. Когда у ребенка шли зубки, я мазала ему десны маслом, и это помогло», - объяснила она.

Мария говорит, что является сторонником альтернативной медицины и считает, что таблетки и вакцины – это химия, которую придумала фармацевтическая промышленность, чтобы зарабатывать деньги.

И хотя внутреннее употребление эфирных масел, если верить социальным сетям, является популярным, главный специалист безопасности химикатов Департамента здоровья Натали Промет говорит, что большая часть этих масле вызывает аллергию, поскольку имеет сложный состав: «Например, проглатывание лавандового масла и его попадание в дыхательные пути, по данным Европейского департамента химикатов, является смертельным. Кроме того, оно вызывает раздражение кожи, а при попадании в глаза приводит к сильному раздражению. На коже оно может вызывать аллергическую реакцию».

По словам Промет, та же история со всеми растительными эфирными маслами, поскольку они относятся к тому же классу и могут вызывать аллергию. «Неумелое использование эфирного масла может нанести вред здоровью и вызвать аллергию. Если аллергия к одному или другому веществу уже возникла, то человек должен всю свою жизнь избегать соприкосновения с ним», - сказала специалист и добавила, что особенно опасно масло для маленьких детей.

В 2014 году американский Департамент продуктов питания и лекарств предупредил dōTERRA о том, что ее представители должны немедленно прекратить нарушение законов и запретить своим продавцам рекламировать эфирное масло, как возможное лекарство от эболы, рака, аутизма и прочего. Но некоторые продавцы продолжили свою деятельность, заявив, что масла помогают в лечении лекарствами и как профилактическое средство и не дали смутить себя отсутствием научных доказательств.

Влияет на нервную систему Руководитель Центра информации по отравлениям Маре Одер. ФОТО: Priit Simson Эфирные масла снижают активность нервной системы, что сопровождается опасностью возникновения проблем с дыханием: в случае потери сознания содержимое желудка может попасть в легкие. Эфирные масла особенно опасны для детей, у которых при употреблении масла внутрь могут возникнуть недостаточность в пищеварительном тракте, нехватка кислорода, судороги или кома. Большая часть эфирных масел очень быстро впитывается через пищеварительный тракт или через кожу. Эфирное масло предназначено для внешнего использования, обычно в качестве освежителя воздуха в помещении.