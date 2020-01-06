Птичий грипп в Польше: Ветеринарно-пищевой департамент обратился к жителям Эстонии

Об этом BNS сообщила пресс-служба Ветеринарно-пишевого департамента, отметив, что посещающие Польшу жители Эстонии не должны ввозить из этой страны птицу и пищевую продукцию, которые могут содержать бактерии-возбудители заболевания.

Вспышка заболевания была выявлена на ферме, на которой содержатся 36 000 кур-несушек, сообщил департамент. В конце прошлого года птичий грипп был диагностирован на трех фермах с домашней птицей в восточной части Польши, на которых содержались в общей сложности почти 40 000 индюшек, а также не еще одной ферме, где содержались почти 13 000 цесарок. Чтобы предотвратить вспышку птичьего гриппа в Эстонии, департамент предпринял необходимые меры и ввел ограничения.

Птичий грипп - крайне заразное острое вирусное заболевание дикой и домашней птицы, которое не поддается лечению. Корм, посуду для корма, отходы и прочий материал, который может быть заражен вирусом, должен быть обработан или уничтожен так, чтобы гарантировать уничтожение вируса. Распространяющийся в Европе штамм H5N8 не опасен для людей и приводит к заболеваниям только среди птиц.

Ветеринарно-пищевой департамент обратил внимание жителей Эстонии на то, что сейчас, посещая Польшу, им не следует заходить на местные птицефермы, а также нельзя ввозить из Польши живую птицу и птичье мясо, а также птичьи яйца, которые могут стать переносчиками заболевания.

В случае, если соприкосновение с домашней птицей или птичьим мясом и яйцами в Польше произошло, перед въездом в Эстонию необходимо простирать одежду и дезинфицировать обувь. Мойке и дезинфекции следует также подвергнуть и въезжающие в Эстонию транспортные средства, если перед этим они побывали на территории птицеферм в Польше.

Департамент рекомендует и самим птицеводам в Эстонии применять меры биологической защиты, а также не допускать на свои фермы посторонних лиц.