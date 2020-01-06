Невероятно! Пятая часть эстонских детей живет в опасных для здоровья условиях

В 2019 году в Европе 11,5 млн детей жили в домах с протекающей крышей, излишней влажностью, покрытыми плесенью оконными рамами или полом. В домах около 4,2 млн детей было недостаточно дневного света, еще 6 млн испытывали дискомфорт из-за недостатка тепла, а более 13 млн страдали от шума, исходящего от соседей или дорожного движения.

«Если дома есть хотя бы один вышеуказанный фактор риска, вероятность того, что у ребенка будет более слабое здоровье, увеличивается в 1,7 раза. Здоровье детей, которые сталкиваются со всеми четырьмя факторами риска, будет слабее с вероятностью в 4,2 раза», - отметил представитель проводившей исследование фирмы VELUX Grup в странах Балтии Дмитрий Асташонокс.

Существует четкая связь между плохим внутренним климатом и плохим здоровьем. У детей, находящихся в помещениях с плохим внутренним климатом, чаще бывают экземы, кашель, астма, аллергии, проблемы с дыханием. Если ребенок болен, это влияет на жизнь всей семьи - родители остаются дома с ребенком и теряют в зарплате.

Согласно европейскому исследованию «Барометр здорового дома», в целом дома Эстонии являются одними из самых безвредных в Европе. В трех странах - Финляндии, Эстонии и Хорватии - 20 процентов детей живут в домах с плохим внутренним климатом. Наиболее тревожная ситуация наблюдается в Португалии и Литве, где в опасных для здоровья условиях живет 50 и 45 процентов детей соответственно.