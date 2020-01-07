Точная медицина исследует ДНК раковых опухолей

Биологическое лечение работает очень точно, а потому клинические исследования проводить сложно. Возникает ситуация, при которой, например, лишь один из десяти пациентов получает пользу от лечения. Такие результаты опытов ведут к тому, что невыгодно вносить соответствующее лекарство в списки государственной Больничной кассы, поскольку с точки зрения эффективности расходов такое финансирование неразумно.

И все же есть возможность расширить круг испытуемых лиц, чтобы найти лишь тех людей, в опухоли которых есть соответствующая мутация. Создание геномного профиля рака, что сейчас является скорее новаторским и малознакомым методом, позволяет найти происходящие в ДНК рака мутации, которые заставляют рак расти. Исследования генома рака проводятся в некоторых лабораториях, и получение результата требует две недели времени. После этого возможно найти отвечающее конкретной мутации рака лекарство, или проводящееся клиническое исследование.

Такое точное лечение позволяет найти в клинических исследованиях именно тех пациентов, которые могли бы получить пользу от лечения. В то же время результат исследования может поставить человека в ситуацию, при которой Больничная касса лекарство не компенсирует, и тут придется найти собственные средства.

Высокая цена препятствует более широкому использованию исследований генома

Вахур Валвере. ФОТО: PERH

Заведующий клиникой онкологии и гематологии Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Вахур Валвере сказал, что исследование генома в определенных случаях уже используется и в ближайшие годы его роль, конечно, увеличится.

Лечение онкологических и гематологических больных за годы стало все больше персонализированным, и PERH тоже старается идти в ногу с этими изменениями в пределах своих возможностей.

«В случае многочисленных опухолей, если целенаправленное лечение финансируется Больничной кассой, мы уже несколько лет используем в плане лечения прогнозируемые или так называемые предиктивные молекулярные тесты. Это помогает значительно увеличить эффективность лечения, улучшить качество жизни больного и оптимизировать расходы на лечение», - сказал Валвере.

«Что касается генных тестов, основанных на геноме и анализирующих уже десятки и сотни генов одновременно, то в определенных случаях мы используем и их, и иногда от этого возникает большая польза для пациента при назначении дальнейшего лечения».

Как и австралийские онкологи, руководитель эстонской клиники считает, что потенциальная польза от тестов намного больше тогда, когда возможности стандартного лечения исчерпаны, изначальный очаг опухоли не установлен, или речь идет о редко встречающеся, то есть так называемой редкой опухоли.

«Но предварительное условие использования этих тестов заключается в том, что их качество проверено, а обоснованность оценена. Более широкому использованию тестов сейчас препятствует их высокая цена, но в ближайшие годы их роль в лечении от рака, конечно, значительно увеличится», - верит Валвере.