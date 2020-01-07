Школьная медсестра: от лишнего веса в Эстонии страдает уже каждый четвертый ребенок

"По сравнению с 2000 годом число детей с лишним весом в Эстонии утроилось", – рассказала в утренней программе "Кофе+" на телеканале ETV+ медсестра Таллиннской немецкой гимназии Ольга Сизый. – Детей с лишним весом действительно становится все больше, и по статистике от него страдает каждый четвертый ребенок".

Она напомнила, что избыточный вес появляется, когда ребенок получает больше калорий, чем тратит в течение дня, но свою роль также играют режим и культура питания, а также не менее важен и личный пример родителя.