Компьютеры научились определять рак мозга эффективнее людей

Так, было установлено, что диагностирование на основании искусственного интеллекта было точным на 94,6%, тогда как показатели диагностирования, основанные на заключениях патологоанатомов были верны лишь на 93,9%, пишет Ferra.

"Новая технология позволяет нам видеть то, что в противном случае было бы невидимым. Кроме того, она повышает скорость и точность операции и снижает риск ошибочного диагноза. Благодаря искусственному интеллекту визуализации раковых операций стали безопаснее и эффективнее, чем когда-либо прежде", - поделился старший автор Дэниел А. Оррингер, доктор медицины, доцент кафедры нейрохирургии в Медицинской школе им. Гроссмана при Нью-Йоркском университете.