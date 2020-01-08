В Эстонии циркулируют три типа вируса гриппа

За первую неделю года к врачам из-за ОРВИ обратились 2462 человека, у 151 из них диагностировали грипп. Около половины - 48 процентов - пациентов были детьми.

Число обратившихся к врачу из-за ОРВИ выросло по сравнению с последней неделей прошлого года на 74 процента, а число заболевших гриппом сократилось на 29 процентов.

По словам главного специалиста центра гриппа Департамента здоровья Ольги Садиковой, низкое число амбулаторных визитов можно связать с праздниками и школьными каникулами, из-за которых люди не сразу обращаются к врачу. По данным, зарегистрированным в ходе целенаправленного исследования гриппа и гриппоподобных заболеваний, интенсивность заболевания гриппом по-прежнему можно оценить как низкую, а распространенность гриппа как устойчивую и обширную. Заболеваемость растет.

В 38 случаях из субтипированных случаев гриппа речь шла о вирусах гриппа A, а в 36 – о вирусах гриппа B, большинство случаев гриппа было лабораторно подтверждено в отделениях экстренной медицины больниц.

«Заметнее всего выросла заболеваемость среди детей, что характерно для начала сезона, поскольку, как правило, первыми чаще всего заболевают дети», - сказала Садикова, по словам которой заболеваемость была в среднем на 25 процентов ниже по сравнению с тем же периодом за прошлые годы.

С начала сезона госпитализирован 61 пациент, более 90 процентов нуждавшихся в госпитализации были детьми. Основной причиной для госпитализации сейчас являются вирусы гриппа.

Среди субтипированных вирусов гриппа A было два штамма A(H3) и два штамма A(H1N1)pdm09. Субтипированные вирусы гриппа B относились к штамму Victoria. «Таким образом, в Эстонии одновременно циркулируют три типа вируса гриппа: один подтип вируса гриппа B и два подтипа вируса гриппа A», - сказала Садикова.

Заболевания, связанные со штаммом вируса гриппа А H3N2, считаются более тяжелыми для пожилых из-за высокого риска обусловленных вирусом осложнений и смертности, но штамм вируса гриппа A (H1N1)pdm09 и вирус гриппа B представляют дополнительную угрозу для детей в возрасте до пяти лет и беременных, поскольку для них выше риск тяжелой формы заболевания.

Грипп часто проходит в легкой форме, с небольшой температурой и без особых симптомов, но человек, переносящий грипп на ногах, может передать вирус группам риска, для которых заболевание может оказаться смертельной опасным. Кроме того, в таких случаях выше риск серьезных осложнений.

Даже при легких симптомах заболевания нужно избегать многолюдных мест и выдерживать со здоровыми людьми дистанцию не менее метра. Чихая или кашляя нужно закрывать рот носовым платком или, если его нет, рукавом. Заболевший человек должен оставаться дома. Обнаружив у себя симптомы заболевания, ни в коем случае нельзя посещать госпитализированных близких или семьи с маленькими детьми, хроническими больными и пожилыми.

Лучшая защита от заболевания гриппом - вакцинация. Привиться от гриппа можно по-прежнему у семейного врача или в кабинете вакцинации. О вакцинации обязательно стоит подумать людям из групп риска, поскольку у них заболевание гриппом может проходить в очень тяжелой форме и даже приводить к смерти.