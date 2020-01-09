Прошел тестирование новый революционный препарат против рака

По словам ученых, одна из проблем, возникающих с препаратами химиотерапии, заключается в их бесконтрольной активации. В результате они влияют не только на опухоли, но и на здоровые клетки, пишет Meddaily.

Соединение форбиплатин может повысить точность химиотерапии. Это дает надежду на минимизацию ущерба, который нормальные клетки получают во время лечения раковых заболеваний, в частности, рака молочной железы и яичников. Форбиплатин, активируемый красным светом, приводит к уменьшению размера опухоли на 67% и снижению веса на 62% по сравнению с химиотерапевтическим средством (оксалиплатином). Это доказали эксперименты с грызунами.