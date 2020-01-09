Чт, 9.01.2020
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Прошел тестирование новый революционный препарат против рака

Ученый. Иллюстративное фото.

ФОТО: PETER NICHOLLS/REUTERS

Новое противораковое соединение показало свою эффективность, с точки зрения сокращения размера опухолей и их веса, передает Xinhua со ссылкой на Городской университет Гонконга.

По словам ученых, одна из проблем, возникающих с препаратами химиотерапии, заключается в их бесконтрольной активации. В результате они влияют не только на опухоли, но и на здоровые клетки, пишет Meddaily.

Соединение форбиплатин может повысить точность химиотерапии. Это дает надежду на минимизацию ущерба, который нормальные клетки получают во время лечения раковых заболеваний, в частности, рака молочной железы и яичников. Форбиплатин, активируемый красным светом, приводит к уменьшению размера опухоли на 67% и снижению веса на 62% по сравнению с химиотерапевтическим средством (оксалиплатином). Это доказали эксперименты с грызунами.

Исследователи также обнаружили, что основные органы мышей были в относительно хорошем состоянии после лечения новым соединением. Форбиплатин - это первое низкомолекулярное противораковое пролекарство, которое может быть активировано красным светом, уже находясь в зоне развития рака.

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