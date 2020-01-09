Малль Лепиксоо из Вяйке-Маарья стала врачом 2019 года

«Титул Врача года - это приятная награда, потому что в признании нуждается каждый человек, - сказала доктор Малль Лепиксоо. - Я верю, что мои пациенты тоже рады тому, что я получила эту награду».

«Я приехала в Вяйке-Маарья в 1972-м году и осталась здесь, это могло бы быть примером для молодых семейных врачей. Я счастлива, что смогла работать именно в Вяйке-Маарья. Моя работа - это страстная любовь, которую надо холить и лелеять. Пациенты взрастили эти отношения, и наша любовь взаимна. Это очень приятно, когда даже те пациенты, которые живут далеко, хотят попасть именно к тебе и доверяют тебе как врачу. Профессия врача – это, скорее, образ жизни», - считает Малль Лепиксоо.

Во время учебы она хотела стать психиатром, однако практика в больнице Ямеяла заставила ее передумать: «Я решила, что то, что я там увидела, все же не для меня, и я стану терапевтом. Я много училась для этого. Психиатром стала моя младшая дочь».

Она отмечает, что тот период, когда она начала работу в больнице Вяйке-Маарья, был очень интересным. «Все шло хорошо, пациенты мне доверяли, и это были времена, которые изменили мою жизнь. Перед закрытием больницы я начала работать частным врачом, и с 1998-го года я являюсь семейным врачом. Сперва отношение к системе семейных врачей было не очень хорошим и люди сомневались в их знаниях. Поскольку я была востребованным врачом в больнице, то решила держать высокую планку и в качестве семейного врача», - отметила Малль Лепиксоо.

Она считает, что сельская местность абсолютно не ограничивает возможности врача. «Я жду момента, когда в рамках практики будет реализована система инкубатора: это означает, что ко мне придет молодой врач, которого я смогу воспитать. У меня большой список пациентов, и я очень жду второго врача. Не стоит думать, что в сельской местности к семейному врачу ходят только пожилые – у нас тоже много молодых людей и детей. Если Урмас Суле в Meditsiiniuudised сравнил врачей в целом со спортсменами, а специалистов – с марафонцами, то семейного врача я бы сравнила с десятиборцем», - объяснила доктор Лепиксоо.

«Речь идет о самом блестящем и харизматичном семейном враче в Эстонии, который благодаря своей моложавости и неутомимости является примером как для молодых, так и для людей старшего возраста, - сказала председатель правления Эстонского общества семейных врачей Ле Валликиви. - Доктор Лепиксоо крайне умный и очень уважаемый коллегами врач, у нее всегда найдутся слова, которые подбодрят и поднимут настроение».

Руководитель Эстонского фонда здоровья Ээро Мерилинд добавил, что Малль Лепиксоо – прекрасная коллега и отличный врач: «Ее энергия заразительна, а стремление обрести и воплотить в жизнь новые знания достойно восхищения. Также доктор Лепиксоо – отличный пример настоящего уездного врача, к которому можно обратиться со всеми проблемами и который поможет при любой возможности, будучи при этом образцом для подражания для других благодаря своему позитиву и здоровому образу жизни».