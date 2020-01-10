Мистика с ценами: ибуметин для больничной аптеки – за 48 центов, потребителю – за 2,56 евро

В распоряжении передачи «Очевидец» на ETV оказалась база данных за 2018 год, которая показывает, по какой цене оптовые фирмы продавали лекарства больницам и розничным аптекам: из нее становится понятно, что в пошлом году за популярные препараты жители Эстонии заплатили на 20 миллионов евро больше, чем если бы они купили их по ценам больниц, пишет Rus.ERR.