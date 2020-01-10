Мистика с ценами: ибуметин для больничной аптеки – за 48 центов, потребителю – за 2,56 евро

В распоряжении передачи «Очевидец» на ETV оказалась база данных за 2018 год, которая показывает, по какой цене оптовые фирмы продавали лекарства больницам и розничным аптекам: из нее становится понятно, что в пошлом году за популярные препараты жители Эстонии заплатили на 20 миллионов евро больше, чем если бы они купили их по ценам больниц, пишет Rus.ERR.
В ходе журналистского расследования были проанализированы цены на сто самых продаваемых лекарств, как рецептурных, так и безрецептурных: так выяснилось, что, например, пачку ибуметина больницам продают за 48 центов, а аптеке - почти на евро дороже.
В аптеке добавляется наценка, а до потребителя пачка этого средства от головной боли обходится в 2,56 евро. При анализе цен бросается в глаза огромная разница на самые обычные препараты, от парацетамола и лекарств от головной боли до препаратов от бессонницы и расстройств пищеварения: иногда она достигает 60-90 процентов.
Оптовики объясняют гигантскую разницу в ценах эффектом масштаба: больницы – крупные клиенты, поэтому получают большие скидки, тем более что закупают лекарства в рамках государственного тендера.
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