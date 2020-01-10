Родится ли ребенок больным? Определяющий это дорогостоящий тест теперь оплачивает Больничная касса

Больничная касса компенсирует тест в том случае, если скрининг на первом триместре указывает на высокий риск развития хромосомных заболевания у плода. Также Больничная касса оплатит проведение теста, если ранее в семье родился ребенок с хромосомных заболеванием или состояние здоровья матери не позволяет проводить другие исследования.

По словам эксперта по специализированной врачебной помощи Больничной кассы Танеля Каю, тест NIPT абсолютно безопасен для плода и матери, поскольку для его проведения необходима венозная кровь матери. Аббревиатура исходит из англоязычного non-invasive prenatal testing.

Помимо теста NIPT для матерей доступен ряд других исследований, помогающих определить состояние здоровья плода и вероятность наличия хромосомных заболеваний. В бюджете Больничной кассы на проведение теста в 2020 году запланировано более полумиллиона евро.

«Если при скрининге на первом триместре определяется высокий риск хромосомных заболеваний или неправильно развитие плода, то беременной сразу предлагается исследование околоплодных вод или плаценты, чтобы определить изменения в хромосомах, что на сегодняшний день нельзя определить с помощью теста NIPT.