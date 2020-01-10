В Клинике Тартуского университета разразился большой скандал

«На состоявшемся 8 января собрании председатель правления Клиники Тартуского университета Прийт Ээлмяэ проинформировал заведующих клиниками и медицинских служб о плане сократить в ближайшие два месяца все должности заведующих клиниками. Это касается всех клиник, которых в общей сложности 18. По словам председателя правления, речь идет о плане по внедрению в клинике управленческой карьеры для врачей», - говорится в письме, авторы которого отмечают, что эти планы с ними никак не обсуждались.

«Действия и поведение Прийта Ээлмяэ до настоящего времени привели к утрате всякого доверия между руководством Клиники Тартуского университета и руководителями более низкого звена - заведующими клиниками и директорами медицинских служб. Несмотря на все усилия с нашей стороны, за полтора года недоверие только усугубилось», - заявляют главы 16 клиник, добавляя, что после собрания 8 января они не понимают, как в такой атмосфере можно обеспечить спокойную работу по выполнению целей клиники.