Пт, 10.01.2020
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Будьте осторожны: клещ может укусить и в январе

Клещ.

ФОТО: Erik Prozes

Несмотря на то, что сейчас середина зимы, клещи по-прежнему активны, передает Yle.

Клещи могут быть распространителями заболеваний и в зимнее время.

По словам исследователя из университета Турку Яни Сормунена, клещи могут быть активными и зимой, если держится плюсовая температура и нет снежного покрова, который обычно сдерживает их перемещение. Сормунен подчеркивает, что клещ сохраняет дееспособность в условиях медленно понижающейся температуры.

Полученные из Швеции результаты исследования также подтверждают жизнеспособность клеща в зимнее время.

Также есть вероятность того, что клещи могут существовать на коже животных, получая тепло, влагу и защиту из шерстяного покрова.

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