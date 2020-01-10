Будьте осторожны: клещ может укусить и в январе

Клещи могут быть распространителями заболеваний и в зимнее время.

По словам исследователя из университета Турку Яни Сормунена, клещи могут быть активными и зимой, если держится плюсовая температура и нет снежного покрова, который обычно сдерживает их перемещение. Сормунен подчеркивает, что клещ сохраняет дееспособность в условиях медленно понижающейся температуры.

Полученные из Швеции результаты исследования также подтверждают жизнеспособность клеща в зимнее время.