Это рак? Ученые-онкологи назвали 10 признаков, говорящих о его развитии

Возраст. По данным британских исследователей, возраст является наиболее значительным фактором риска для большинства видов рака. По мере того, как люди становятся старше, их личный риск столкнуться с онкологией увеличивается. По словам ученого Лондонского университета королевы Марии Питера Сасиени, свыше 60 процентов всех раковых опухолей диагностируется врачами у людей старше 65 лет.

Как заподозрить рак? Признаков – множество. Очень часто в случае возникновения рака пациент вспоминает, что у него возникали признаки болезни, но они остались без внимания. Но в сущности рак может проявляться через множество симптомов - вряд ли можно назвать признаки, которые бы указывали исключительно на рак или на определенный тип рака. Кроме того, у возникающих отклонений могут быть другие, полностью безвредные причины. Все это серьезно усложняет своевременную диагностику рака.

Внезапное изменение. Если у человека всегда было регулярным пищеварение, и вдруг стали возникать запоры и диарея, ему следует обратиться к врачу. Совсем не обязательно, но также это может оказаться признаком колоректального рака. При хроническом расстройстве желудка эти нарушения вряд ли окажутся тревожным сигналом.

«Люди очень хорошо чувствуют свое нормальное физическое состояние. Нетипичные изменения, которые не имеют объяснимой причины, это сигнал тревоги, за которыми должен следить врач», - говорит Йоханнес Брунс из Немецкого общества рака.

Онколог привел пример. Если становится заметен отек лимфатического узла, это может быть типичным побочным эффектом инфекции. Но если отек сохраняется через 10 или 14 дней, его обязательно должен осмотреть врач.

По мнению Йоханнеса Брунс, можно выделить три основных признака, связанные с развитием рака:

все изменения, которые предполагают неконтролируемый рост клеток, например, рост родинки, уплотнение.

все формы атипичных кровотечений,

резкие изменения в привычных функциях организма.

«Такие симптомы, как хроническая усталость, потеря веса и боль, часто возникают уже только после того, как рак прогрессирует», - поделился ученый-онколог.

7 предупреждающих признаков рака. Американское онкологическое общество указывает на семь предупреждающих знаков рака.

Изменения в обычной работе кишечника или мочевого пузыря. В том числе изменения в выделениях – фекалиях и моче, появление крови, другого запаха и т.д.

Незаживающие раны.

Необычные кровотечения или выделения.

Уплотнения, возвышенности над кожей, непроходящие отеки.

Трудности при глотании.

Изменения в кожных образованиях – родинках, бородавках, а также изменения в состоянии слизистой.

Постоянный кашель, хрипота, грубый голос.

Американское онкологическое общество рекомендует посетить врача, если у перечисленных признаков нет явной причины, и они затяжные, продолжаются более двух недель.

Опухоли мозга становятся заметными рано. Только несколько типов рака вызывают симптомы, когда опухоль еще очень мала. Опухоли головного мозга относятся к ним. Их симптомы варьируются от головных болей и неврологических нарушений до изменений личности.

Другие ранние признаки рака. Некоторые ранние симптомы рака проявляются наиболее часто. К ним относятся